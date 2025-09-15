Lịch kinh tế: Chủ tịch Fed Powell sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội vào tối nay
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay sẽ tăng nhẹ Tâm điểm hôm nay sẽ là phiên...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết phiên ngày 08/07, chỉ số S&P 500 tiến 0,1%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,28%. Trong khi, chỉ số Dow Jones...
Boeing đã phải nhận tội gian lận hình sự liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay 737 Max khiến 346 người thiệt mạng. Sau vụ tai...
Giá hợp đồng tương lai của mặt hàng lúa mì giảm gần 4% trong phiên hôm nay và thậm chí có...
Phố Wall mở phiên hôm nay trong "sắc xanh". Chỉ số US30 tăng gần 0,4%. Khuyến nghị của Morgan Stanley về TSMC (TSM.US)...
Cổ phiếu nghành vận tải biển đang cho thấy mức giảm mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, cổ phiếu của ZIM Integrated Shipping (ZIM.US)...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên đầu tuần Kết quả của vòng bầu cử thứ hai ở Pháp gây...
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian M30 Nguồn: xStation5 Dữ liệu NFP thứ Sáu tuần qua gợi ý...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. MUFG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền AUDUSD với các mức sau: Entry (theo...
Vòng hai trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp đã đóng cửa vào tối hôm qua và kết quả thăm dò ý...
Các dữ liệu vĩ mô đồng loạt “cắm đầu” ở cả Hoa Kỳ lẫn Châu ÂuBáo cáo NFP tháng 6 từ Hoa Kỳ xác...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Kết quả NFP nói lên điều gì với tình trạng thực...
Lịch kinh tế ngày hôm nay khá trống trải và dự kiến sẽ không có sự kiện nào có thể tác động...
Trong tuần này sẽ có một số báo cáo quan trọng cần chú ý, nổi bật trong số đó sẽ là báo...
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall tiếp tục tăng mạnh sau báo cáo NFP. Cả hai chỉ số US500 và US100 đều...
Hôm nay, Giám đốc tài chính (CFO) - Steven Wei Feng đã bất ngờ chính thức từ chức với lý do công...
Chỉ số chứng khoán Phố Wall tiếp tục tăng mạnh sau báo cáo NFP. Cả hai chỉ số chứng khoán US500 và US100 đều đang củng...
Cổ phiếu Tesla đã có một khởi đầu tuyệt vời cho tháng này. Công ty đã tăng hơn 21% kể từ đầu tháng 7. Nguyên...
Phố Wall mở cửa tăng điểm Đồng USD giảm nhẹ Lợi suất trái phiếu giảm phiên thứ ba liên tiếp Dữ liệu NFP yếu đã khơi...
