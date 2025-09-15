CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu NFP cao hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Chỉ số US500 tăng vọt
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) cho tháng 6: Thực tế 206 nghìn. Dự kiến: 190 nghìn. Trước...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) cho tháng 6: Thực tế 206 nghìn. Dự kiến: 190 nghìn. Trước...
19:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 6: Tỷ lệ tham gia: Thực tế 65,3%; Trước đó 65,4%; Thay đổi...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu NFP Dữ liệu sẽ tác động như thế nào đến thị trường...
Các nhà phân tích dự kiến bảng lương phi nông nghiệp sẽ tăng 192.000 vào tháng 6 so với...
Hợp đồng tương lai của Chỉ số Hang Seng, đại diện cho các công ty Trung Quốc niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu phục hồi, chỉ số US100 tăng 0,3% Giới đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào báo...
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H4 Nguồn: xStation5 Sự thiếu hụt thanh khoản hiển thị rõ trên...
Sản lượng công nghiệp của Pháp giảm -2,1% MoM so với dự kiến -0,5% MoM và trước đó 0,5% MoM. Đây là một chỉ số...
Sản lượng công nghiệp của Đức (đã được điều chỉnh theo mùa): Thực tế -6,7% YoY. Dự kiến -4,3%. Trước đó -3,86% Sản...
Do hôm qua là ngày Quốc Khánh Mỹ nên phố Wall đóng cửa, chính vì vậy thị trường không...
Đồng USD đang là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10, với việc chỉ số USDIDX mất 0,23% và khiến cho cặp tiền EURUSD tăng 0,27%. Nguyên...
Trước khi công bố Biên bản, thị trường đã định giá 73% khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng...
Thị trường chứng khoán Châu Âu có diễn biến tích cực với việc chỉ số DE40 tăng nhẹ khoảng 0,2%, mặc dù Phố...
Với việc công bố báo cáo ISM dịch vụ của Mỹ yếu nhất trong 4 năm qua, đã gây ra làn sóng bán tháo...
Chỉ số PMI xây dựng của Anh trong tháng 6: Thực tế 52,2. Dự kiến 54. Trước đó 54,7.
Dữ liệu PMI xây dựng của các nước thuộc khu vực châu Âu: Eurozone: Thực tế 41,8. Trước đó 42,9 Đức:...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới được hỗ trợ mạnh mẽ sau loạt dữ liệu kinh tế quan...
Chỉ số hợp đồng tương lai chứng khoán Châu Âu đang nhích nhẹ sau phiên giao dịch kỷ lục của Phố Wall ngày...
Thụy Sĩ, Lạm phát CPI tháng 6 (so với cùng kỳ): Thực tế 1,3% YoY. Dự kiến 1,4% YoY. Trước đó 1,4% YoY. Lạm phát...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ