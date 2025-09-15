CẬP NHẬT MỚI: Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức thấp hơn nhiều so với dự kiến
Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức: Thực tế -1,6% MoM. Dự kiến 0,5% MoM. Trước đó -0,2% MoM. Cặp tiền EURUSD đã suy yếu nhẹ...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết phiên ngày 03/07, chỉ số S&P 500 tiến 0,51%. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,88%, khi các cổ phiếu công nghệ...
Biên bản cuộc họp ngày 11-12 tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Phần lớn thành viên cho rằng...
Tiếp nối đà tăng ngày hôm qua, cổ phiếu Tesla (TSLA.US) tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay với mức tăng...
Hợp đồng tương lai NATGAS hầu như không có mức biến động đáng kể nào sau khi công bố báo cáo tồn kho khí...
Báo cáo của EIA về tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ: Tồn kho dầu: Thực tế -12,15 triệu thùng. Dự kiến -0,5 triệu thùng....
Hầu hết các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng nhẹ sau khi phố Wall mở phiên hôm nay. Chỉ số US100 tăng 0,15% được hỗ trợ bởi việc...
Chỉ số dịch vụ ISM của Hoa Kỳ: Thực tế 48,8. Dự kiến 52,6. Trước đó 53,8 Chỉ số giá dịch vụ ISM: Thực tế 56,3. Dự kiến 56,7 Trước...
CleanSpark (CLSK.US) - Cập nhật lượng khai thác BTC ngày 2 tháng 7 Vào tháng 6 năm 2024, CleanSpark Inc. đã...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ: Thực tế 238 nghìn (dự kiến 235 nghìn, trước đó 233 nghìn) Số đơn...
Báo cáo ADP tháng 6 của Hoa Kỳ: Thực tế 150 nghìn. Dự kiến 163 nghìn. Trước đó 152 nghìn. Theo...
Biên bản cuộc họp của FOMC vào ngày 11-12 tháng 6 năm 2024 sẽ được công bố và rạng sáng hôm nay, sự...
Theo dữ liệu của Challenger, các công ty Hoa Kỳ đã sa thải 4.879.000 người vào tháng 6, thấp hơn so với con số 6.382.000...
Chỉ số Nikkei 225 (JAP225) đang tăng 0,90% trong phiên hôm nay, nối tiếp đà tăng mạnh mẽ sau khi vượt mốc 40.000 điểm vào ngày...
14:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI dịch vụ tháng 6: Thực tế 56,8. Dự kiến 56,5. Trước đó 56,9. 14:45, Ý - Dữ...
Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Riksbank vào tháng 6 năm 2024 đã được công bố hôm nay và...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có rất nhiều các dữ liệu quan trọng có thể tác động mạnh đến thị trường tài...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Phân tích xu hướng Vàng và các thị trường...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tiếp...
Kết phiên ngày 02/07, chỉ số S&P 500 tiến 0,62% và đánh dấu lần khép phiên đầu tiên trên...
