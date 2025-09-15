Cổ phiếu Cartesian Therapeutics giảm xuống mức đáy của tháng 4💡
Công ty Cartesian Therapeutics (RNAC.US) đã công bố về thành công của liệu pháp tế bào đang được thử nghiệm...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ (NATGAS) đang mất hơn 2% trong phiên hôm nay và giảm xuống dưới mức 2,5 USD/MMBtu. Theo...
Refinitiv đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Refinitiv khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Phố Wall giảm nhẹ vào đầu phiên thứ Ba Cuộc gọi hội nghị với Powell và Lagarde hiện đang được tiến hành Tesla...
Hoa Kỳ - Việc làm JOLTs tháng 5: Thực tế: 8,140M; Dự kiến 7,960M; Trước đó 8,059M; Trung bình...
Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã có bài phát biểu hôm nay tại diễn đàn ngân...
Giá dầu thô đang cho thấy mức tăng đáng kể trong những phiên đầu tiên của tháng 7, tiếp nối đà phục hồi từ...
Tổng thống Biden tuyên bố rằng nếu các công ty như Novo Nordisk (NOVOB.DK) và Eli Lilly (LLY.US) không giảm giá...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang giảm hơn 1,50% ngoài phiên trước thềm công bố báo cáo giao xe trong quý 2. Các...
Biểu đồ giá dầu WTI (OIL.WTI) khung thời gian D1 Nguồn xStation5 Giá dầu WTI và Brent tiếp tục duy trì đà...
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago - Austan Goolsbee, ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nếu lạm phát của Hoa...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 6: CPI (so với tháng trước): Thực tế 0,2% MoM; Trước đó...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khởi động ngày giao dịch đầu tuần mới, giá vàng di chuyển trồi...
Đồng Yên tiếp tục lao dốc với mức giảm 0,15% so với đồng USD trong phiên hôm nay, điều này cũng đã khiến cho cặp tiền USDJPY...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm báo cáo CPI từ Khu vực đồng tiền...
Kết phiên ngày 01/07, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,83% lên 17,879.30 điểm, mức đóng cửa cao nhất của chỉ số này....
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) tăng hơn 7,00% và đạt mức 210 USD trong phiên hôm nay, mức tăng cao nhất được ghi nhận trong số tất cả các...
Giá khí đốt tự nhiên đã giảm hơn 4% trong phiên hôm nay và đang dao động quanh mức hỗ trợ quan...
Vòng bầu cử đầu tiên ở Pháp đã ở diễn ra. Đúng như nhiều người dự đoán, kết quả bầu cử đã giúp giảm...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI sản xuất tháng 6: Thực tế 51,6; Dự kiến 51,7; Trước đó 51,3. 21:00, Hoa Kỳ - Dữ...
