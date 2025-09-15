Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên đi ngang, đồng USD lao dốc📌
Chỉ số US100 và US500 tăng nhẹ vào đầu phiên Mỹ Đồng USD sụt giảm Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng mạnh phiên...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Chỉ số US100 và US500 tăng nhẹ vào đầu phiên Mỹ Đồng USD sụt giảm Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng mạnh phiên...
Các chỉ số châu Âu đã phục hồi đáng kể trong phiên hôm nay sau kết quả của vòng bầu cử quốc hội đầu...
19:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 6: Lạm phát HICP (so với tháng trước): Thực tế 0,2% MoM; Trước...
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1 Nguồn: xStation5 Trong quý 2 vừa qua, giá vàng...
Về mặt dài hạn, đồng yên đã rơi về mức định giá rất thấp. Tuy nhiên, cần nhớ rằng tình trạng như vậy có...
Chỉ số PMI sản xuất HCOB tháng 6: Khu vực đồng euro. Thực tế: 45,8. Dự kiến 45,6. Trước đó 45,6 Đức. Thực tế: 43,5. Dự kiến 43,4....
PMI Sản xuất HCOB của Tây Ban Nha tháng 6: Thực tế 52,3. Dự kiến 52,9. Trước đó 54,0 Một số điểm chính: Sản lượng...
Theo ước tính của Exit Poll, bà Marine Le Pen của đảng cực hữu đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc...
Walgreens Boots Alliance (WBA.US) đã công bố kết quả quý 3 năm tài chính 2024 vào thứ Tư tuần trước sau khi thị...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Lý do đồng Yên Nhật lao dốc liên tục và cặp tiền...
Chỉ số chứng khoán châu Âu cho thấy mở phiên hôm nay thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng Đồng EUR tăng vọt sau...
Tuần này sẽ có rất nhiều báo cáo quan trong được công bố, bao gồm dữ liệu việc làm từ Hoa Kỳ và Canada...
Kết phiên ngày 28/06, chỉ số S&P 500 lùi 0,41%, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,71%. 2 chỉ số này đã đạt...
Đồng Rand Nam Phi đang tăng giá mạnh so với các loại tiền tệ chính như đồng USD, EUR hoặc JPY trong phiên hôm nay. Cặp...
Cổ phiếu Estee Lauder (EL.US) đang giảm hơn 5% trong phiên hôm nay và là một trong những cổ phiếu có mức giảm lớn nhất...
Dữ liệu tháng 6 của Đại học Michigan đã được sửa đổi và công bố vào lúc 21:00 tối hôm nay. Vì đây...
Chỉ số Phố Wall mở cửa tăng nhẹ Lạm phát PCE cốt lõi và tổng thể tháng 5 của Hoa Kỳ giảm xuống mức 2,6% YoY Chỉ...
Dữ liệu lạm phát PCE đã được công bố vào lúc 19:30 giờ VN hôm nay. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy...
Vào Chủ nhật, người dân Pháp sẽ bắt đầu bỏ phiếu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội. Thời gian gần đây, đã...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ