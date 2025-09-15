Live 19:00 ⏰PCE - trước giờ tin ra!
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát PCE tháng 6 của Hoa Kỳ Những diễn biến...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Bitcoin đang giảm nhẹ khoảng 0,15% xuống mức 61.500 USD trong phiên hôm nay. Gía hiện tại vẫn nằm trong phạm vi đi ngang đã...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới bất ngờ có phiên giao dịch bùng...
14:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 6: Lạm phát CPI (so với tháng trước): Thực tế 0,3% MoM; Dự kiến 0,2%...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có các báo cáo quan trọng, bao gồm dữ liệu CPI tháng 6 từ các nước...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu GDP : GDP (so với quý trước): Thực tế 0,7% QoQ; Dự kiến 0,6% QoQ; Trước đó -0,3%...
Kết phiên ngày 27/06, chỉ số S&P 500 nhích 0,09% lên 5, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,30%. Chỉ số Dow Jones...
Nếu nhìn vào tình hình kinh tế toàn cầu và hoạt động của các chỉ số chứng khoán ở thời điểm hiện...
Cổ phiếu Rivian Automotive tăng hơn 36% vào phiên ngày hôm qua sau thông tin Volkswagen đầu tư thêm 1 tỷ USD trong...
Theo thông cáo từ cả hai công ty, Voyager và Palantir (PLTR.US) sẽ hợp tác để thúc đẩy lĩnh vực vũ trụ và...
Giá của đồng tiền điện tử Solana tăng gần 10% sau khi nhiều nguồn tin xác nhận việc VanEck (VanEck Solana Trust), một công ty quản...
Chỉ số Fed Kansas. Thực tế -8. Dự kiến -4,5. Trước đó -2. Chỉ số sản xuất. Thực tế -11. Trước đó -1
Tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Thực tế 52 tỷ feet khối (Dự kiến 54 tỷ feet khối. Trước đó 71 tỷ feet khối)
Doanh số nhà chờ bán của Hoa Kỳ (MoM): Thực tế: -2,1%. Dự kiến: 0,5%. Trước đó -7,7%. Doanh số nhà chờ bán tháng...
Cổ phiếu FedEx đã tăng hơn 15% sau báo cáo thu nhập quý 4 tài chính Cổ phiếu có mức tăng trong một...
Một số dữ liệu từ Hoa Kỳ đã được công bố vào lúc 19:30 giờ VN hôm nay như báo cáo GDP Hoa Kỳ (bản sửa đổi)...
Thị trường chứng khoán Mỹ có diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 27/06/2024 và tính đến hiện...
Đồng USD đã tăng mạnh trong những ngày gần đây, vượt qua vùng kháng cự quan trọng. Mặc dù chỉ số USDIDX đã...
