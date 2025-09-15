Giá vàng: mốc 2.300 USD liệu còn “chống đỡ” nổi !?
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Càng về cuối tuần giao dịch cuối cùng của nửa đầu năm 2024, giá...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Đúng như dự đoán, Riksbank giữ lãi suất không đổi ở mức 3,75%. Quan điểm của của ngân hàng Riksbank Riksbank...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số sự kiện quan trọng được công bố, bao gồm báo cáo GDP quý 1 (chính...
Kết phiên ngày 26/06, chỉ số S&P 500 tiến 0,16%. Chỉ số Dow Jones nhích 0,04%. Trong khi, chỉ số Nasdaq...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) tiếp tục giảm sâu, với mức giảm 3% trong ngày hôm nay. NATGAS đã giảm...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPCAD. Morgan Stanley khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Cổ phiếu của Whirlpool (WHR.US) - nhà sản xuất thiết bị gia dụng của Hoa Kỳ, mở phiên hôm nay với khoảng gap tăng hơn 20%....
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu của Hoa Kỳ vào lúc...
Dữ liệu doanh số bán nhà mới tháng 5 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 21:00 giờ VN. Báo cáo dự...
Phố Wall mở cửa suy yếu Chỉ số US30 hướng tới vùng hỗ trợ 39.300 điểm Cổ phiếu FedEx tăng hơn 10% sau báo cáo thu nhập quý...
Cặp tiền USDJPY đã vượt qua mức cản 160 trong phiêm hôm nay, mức chưa từng thấy kể từ năm 1986. Xu hướng tăng của cặp tiền được đẩy...
Đồng AUD đang tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay và cặp tiền AUDUSD đã tăng gần 0,55% sau khi dữ liệu lạm phát...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Phân tích xu hướng Vàng và các thị trường...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đà hồi phục “nhỏ nhoi” của giá vàng thế giới trong...
Chỉ số chứng khoán châu Âu cho thấy mở phiên hôm nay thị trường chứng khoán châu Âu sẽ tăng trưởng Dữ...
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đức. Thực tế -21,8. Dự kiến -19,5. Trước đó -20,9. GfK (Viện nghiên cứu thị trường...
Kết phiên ngày 25/06, chỉ số S&P 500 tiến 0,39%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,26%. Cả 2 chỉ số này đều...
Cổ phiếu của công ty du lịch biển Carnival (CCL.US) của Mỹ tăng gần 9% trong phiên hôm nay do công ty báo cáo doanh...
Lisa Cook từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã có bài phát biểu về nền kinh tế và lạm phát của Hoa Kỳ trong...
