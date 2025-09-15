Một số điểm chính trong bài phát biểu của thành viên Fed Cook về lạm phát và nền kinh tế Mỹ💲
Lisa Cook từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã có bài phát biểu về nền kinh tế và lạm phát của Hoa Kỳ trong...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Morgan Stanley đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDCAD. Morgan Stanley khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền AUDCAD với các...
Cổ phiếu của các nhà bán lẻ và công ty dầu khí trên phố Wall sụt giảm. Cổ phiếu Nvidia...
Niềm tin của người tiêu dùng Conference Board Hoa Kỳ. Thực tế 100,4. Dự kiến 100. Trước đó 102. Kỳ vọng lạm phát trung...
Giá cacao đã giảm mạnh trong phiên hôm nay, kéo dài đà giảm bắt đầu từ ngày 14 tháng 6. Hiện...
Lạm phát CPI tháng 5 của Canada. Thực tế 2,9% YoY. Dự kiến 2,6% YoY. Trước đó 2,7% YoY. Dữ liệu lạm phát (so với tháng...
Cổ phiếu của Novo Nordisk (NOVOB.DK) - nhà sản xuất thuốc giảm cân nổi tiếng của Đan Mạch, đạt mức đỉnh mới trong lịch sử khi vượt qua mốc...
Cổ phiếu của Airbus (AIR.FR), tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ lớn nhất châu Âu, đang giảm 12% hôm nay...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Cặp tiền USDCAD có thể sẽ là một trong những cặp tiền biến động mạnh trong phiên hôm nay. Điều này là do báo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau khi hồi phục lên gần mốc 2.335 USD/oz, giá vàng thế giới...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên suy yếu Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board...
Kết phiên ngày 24/06, chỉ số Dow Jones tăng 0,67%. Trong khi chỉ số S&P 500 lùi 0,31%, còn chỉ số Nasdaq...
Thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy sự tích cực trong phiên ngày hôm nay, sau đà tăng mạnh mẽ của các thị...
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago - Austan Goolsbee, tin tằng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới trong một cuộc...
21:30, Hoa Kỳ - Chỉ số kinh doanh của Fed Mfg tại Dallas tháng 6: Thực tế -15,1; Trước đó -19,4; Cuộc khảo sát...
Chứng khoán Mỹ mở phiên ổn định Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm nhẹ Chỉ số Đô la Mỹ (USDIDX) mất 0,40% Cổ phiếu...
Áp lực tiếp tục đè nặng lên Bitcoin sau thông báo từ sàn giao dịch Mt. Gox. Theo thông báo, Mt. Gox...
Ủy ban châu Âu đã thông báo cho Apple rằng chính sách App Store của họ có khả năng vi phạm Đạo luật...
