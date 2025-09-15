Cơ hội nào cho giá vàng trước áp lực bán lớn ?
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1 Nguồn: xStation5 Leo lên mức cao nhất hai tuần ở gần mức 2.370...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
1. Bầu cử Pháp - khởi đầu cho các thay đổi chính trị toàn cầu !? Chênh lệch giữa trái phiếu Pháp và...
Thị trường tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, đã cho thấy sự suy yếu trong suốt tuần qua, tiếp tục kéo dài đà giảm bắt...
Viện IFO Đức đã công bố loạt chỉ số tâm lý người tiêu dùng mới nhất hôm nay lúc 15:00 giờ VN. Chỉ số...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Bất ổn chính trị và bầu cử sẽ có ảnh hưởng như thế...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên chiều nay tăng điểm Chỉ số IFO của Đức, chỉ số Fed Dallas Bài phát...
Nhà đầu tư sẽ có thời gian để nghỉ ngơi khi lịch kinh tế trong tuần này sẽ khá là trống trải. Tuy nhiên cũng sẽ...
Kết phiên ngày 21/06, chỉ số S&P 500 lùi 0,16%, còn chỉ số Nasdaq Composite mất 0,18%. Trong khi đó, chỉ...
Thị trường tiền điện tử đã suy yếu trở lại sau một nhịp phục hồi ngắn ngủi ngày hôm qua. Bitcoin mất 2,00% giảm xuống dưới mức 64.000...
Cặp tiền USDJPY tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, tiến gần đến mức cao nhất kể từ năm 1990. Vào thứ Năm, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã...
Chứng khoán Mỹ mở phiên suy yếu Cổ phiếu chất bán dẫn dẫn đầu mức giảm Chỉ số USDIDX tăng mạnh Lợi suất trái phiếu...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho khí đốt tự nhiên: Thực tế 71B; Dự báo 69B; Trước đó 74B; Mức...
21:00, Hoa Kỳ - Doanh số bán nhà hiện có tháng 5: Thực tế 4,11M; Dự kiến 4,08M; Trước đó 4,14M; Thực...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 6: Sản xuất: Thực tế 51,7; Dự kiến 51,0; Trước đó 51,3; Dịch vụ:...
Cổ phiếu của gã khổng lồ thị trường sản xuất bia Đan Mạch, Carlsberg (CARLB.DK) đã giảm gần 8,5% trong phiên hôm nay...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 4 của Canada được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo...
Cổ phiếu Sarepta Therapeutics' đang tăng 36% ngoài phiên sau quyết định của FDA về việc cấp phép phê duyệt cho liệu pháp...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch thứ Năm ghi nhận giá vàng tăng trưởng mạnh mẽ...
Đồng EUR giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu PMI sơ bộ tháng 6 đáng thất vọng từ Châu Âu và hiện đang là...
