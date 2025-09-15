CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 6 của Anh và Eurozone suy yếu
Dữ liệu PMI tổng hợp tháng 6 của Vương quốc Anh (sơ bộ). Thực tế 51,7. Dự kiến 53. Trước đó 53. Dịch vụ. Thực tế 51,4. Dự kiến 53....
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Chỉ số PMI Flash tháng 6 là dữ liệu quan trọng nhất của phiên Âu được công bố trong hôm nay. Các nhà...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên ổn định Chỉ số PMI Flash tháng 6 từ Châu Âu và Hoa Kỳ Dữ...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 của Vương quốc Anh được công bố vào lúc 13:00 giờ chiều nay. Báo cáo dự...
Kết phiên ngày 20/06, chỉ số S&P 500 lùi 0,25%, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,79%. Trong khi đó, Chỉ số...
Giá NATGAS đã giảm mạnh xuống dưới mức 3 USD do dự báo thời tiết mới từ NOAA và Maxar Technologies cho thấy thời tiết dự kiến...
Chỉ số tương lai Nasdaq 100 (US100) đã giữ được mức 20.000 điểm, 3 giờ sau khi thị trường chứng khoán mở cửa giao dịch sau kỳ nghỉ lễ hôm...
Hoa Kỳ, Tồn kho dầu EIA: Thực tế -2,547 triệu thùng. Dự kiến -2,8 triệu thùng. Trước đó 3,73 triệu thùng. Tồn kho xăng:...
Thị trường kim loại quý đang cho thấy sự tăng trưởng trong phiên ngày hôm nay - vàng tăng 1,3%, bạch kim thêm 0,3%,...
Mặc dù đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh, nhưng giá vàng tương lai vẫn đang cho thấy...
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone. Thực tế -14. Dự kiến - 13,8. Trước đó -14,3. Điều này cho thấy rằng người tiêu...
Phố Wall mở cửa với diễn biến trái chiều Chỉ số US100 vượt mức 20.000 điểm sau khi đáo hạn hợp đồng Cổ phiếu Dell, Super...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ. Thực tế 238k. Dự kiến 235k. Trước đó 242k (Số đơn tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp. Thực tế 1810k....
Hợp đồng tương lai lúa Mì đã giảm mạnh trong phiên ngày hôm nay sau khi các nhà giao dịch nhận thấy...
Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%, phù hợp với dự kiến của thị trường. Quyết định này...
Ngân hàng Anh dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo vào lúc 18:00 giờ hôm nay....
Đồng krone Na Uy (NOK) đang tăng mạnh sau quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5% của Ngân hàng Norges. Ngân hàng...
14:30 - Thụy Sĩ, quyết định lãi suất của SNB. Thực tế: 1,25%. Dự kiến: 1,25%. Trước đó: 1,5%. SNB dự báo lạm phát...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Một phiên giao dịch nhẹ nhàng trôi qua khi thiếu vắng các...
