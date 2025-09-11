Mong đợi gì đối với báo cáo NFP tháng 7?
Báo cáo NFP (Non-Farm Payrolls) là một chỉ báo kinh tế quan trọng đối với Mỹ, bởi nó có ảnh hưởng lớn đến các...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Lạm phát EMU tháng 7: 2,0% (dự kiến: 1,9% YoY; trước đó: 2,0% YoY) CPI cốt lõi: 2,3% YoY (dự kiến: 2,3% YoY; trước...
Hôm qua sau khi thị trường đóng cửa, Lục quân Hoa Kỳ đã công bố một hợp đồng mới với Palantir. Theo hợp đồng, Lục quân...
EMU: Chỉ số PMI Sản xuất cuối cùng đạt mức 49.8, phù hợp với ước tính sơ bộ. Đức: Chỉ số PMI Sản xuất cuối cùng...
Một trong những mức thuế cao nhất của Mỹ nhắm vào Thụy Sĩ Tổng thống Donald Trump đã áp đặt thuế quan 39% đối với hàng hóa...
Hôm nay là một ngày quan trọng đối với thị trường tài chính. Trước hết, Mỹ đã công bố việc áp thuế...
Apple đã vượt qua kỳ vọng trong quý tài chính 3 năm 2025 khi doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục 94,0...
Amazon đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 vượt qua kỳ vọng vốn đã rất cao của thị trường: doanh thu tăng 13% so với cùng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/07, chỉ số S&P 500 lùi 0.37% xuống 6,339.39 điểm, ghi nhận phiên giảm điểm...
Phố Wall ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên hôm nay sau khi các “ông lớn” công nghệ công bố kết...
Dự Báo Chính Doanh thu dự kiến quý 3 năm tài khóa 2025: 89,1 – 89,3 tỷ USD (+3,7% đến +4,2% so với cùng...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 6: Chỉ số giá PCE: thực tế 2,6% YoY; dự báo...
19:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 7: CPI của Đức: thực tế 2,0% YoY; dự báo 1,9% YoY; trước...
Phiên giao dịch hôm nay trên các thị trường châu Âu ghi nhận tâm lý nhà đầu tư trái chiều,...
Vào ngày 30 tháng 7 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã công bố việc áp thuế 50% đối với một số sản phẩm đồng,...
Nhà Trắng hôm thứ Tư đã công bố một lộ trình dài 160 trang dành cho tiền điện tử – đây là...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nhất trí giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 0,5%, như thị trường kỳ vọng,...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay bao gồm một số tin tức quan trọng, nhưng ít dồn dập hơn so với hôm qua và ngày mai. Chúng...
Meta công bố kết quả tài chính quý II năm 2025 xuất sắc vượt mong đợi, giúp cho cổ phiếu tăng 10% ngoài phiên...
Dưới đây là những nội dung quan trọng được phát biểu từ Chủ tịch Fed Jerome Powell: Nền kinh tế đang ở trong trạng thái...
