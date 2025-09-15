Lịch kinh tế: Quyết định lãi suất của SNB và BoE sẽ là tâm điểm trong hôm nay
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên sẽ tăng trưởng Nhà đầu tư sẽ tập trung chú ý vào...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Lạm phát PPI tháng 5 của Đức: So với cùng kỳ: Thực tế -2,2% YoY. Dự kiến -2% YoY. Trước đó -3,3% YoY. So...
Kết phiên ngày 18/06, chỉ số S&P 500 tiến 0,25% và chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,03% và đóng...
Nvidia đã chính thức trở thành công ty lớn nhất được niêm yết trên Phố Wall, đồng nghĩa với việc trở thành...
Thị trường dầu thô tiếp tục cho thấy sự phục hồi trong phiên ngày hôm nay, với mức tăng khoảng 0,5% đối với cả dầu WTI và...
Đồng peso của Chile đang tăng trưởng trong phiên hôm nay sau khi ngân hàng trung ương nước này công bố báo...
Palladium đã cho thấy sự suy yếu trong thời gian gần đây và kim loại quý này đã giảm xuống dưới mức 900 USD/ounce,...
Các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể trong ngắn hạn (6-12 tháng),...
Ethereum đã tăng 1,80% trong phiên hôm nay và quay trở lại trên mốc 3.500 USD sau khi Ủy ban Chứng khoán và...
Các chỉ số chứng khoán của Trung Quốc đã cho thấy sự tăng trưởng trong phiên hôm nay, với việc chỉ số HK.cash tăng gần...
Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa ngày hôm nay do ngày nghỉ lễ quốc gia lần thứ 16. Sàn Nasdaq...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Dữ liệu tiêu dùng của Mỹ suy yếu sẽ có tác động thế...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau một phiên thứ Hai ảm đạm giá vàng thế giới tích cực...
Lạm phát CPI tháng 5 của Anh: Tổng thể (so với cùng kỳ): Thực tế 2% YoY. Dự kiến 2% YoY. Trước đó 2,3% YoY Tổng...
Giá khí đốt tự nhiên tương lai của Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong phiên hôm nay do nhiệt độ cực cao dự kiến sẽ lan...
Barkin - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond, đã có bài...
Phố Wall mở cửa tăng nhẹ Chỉ số USDIDX xóa bỏ hoàn toàn mức tăng vào đầu ngày Lợi suất trái phiếu Mỹ sụt...
