CẬP NHẬT MỚI: Sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến 📣
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
John Williams - chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, đã có bài phát biểu về nền kinh tế Mỹ trong...
Doanh số bán lẻ ở Mỹ yếu hơn dự kiến. Thực tế 0,1% MoM. Dự kiến 0,3% MoM. Trước đó 0% MoM. Doanh số bán lẻ cốt lõi: Thực...
Ngân hàng Trung ương Hungary (Nemzeti Bank) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 7%, phù hợp với dự kiến của các...
Giá Bitcoin đã giảm xuống đến mức thấp nhất trong tháng ở quanh mốc 65.000 USD, điều này đã khiến cho altcoin bị bán...
Chỉ số Dax tăng 0,4% vào phiên thứ Ba Viện nghiên cứu ZEW của Đức đã công bố chỉ số tâm lý kinh...
Đồng USD đang là một trong những đồng tiền mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 5 của Hoa Kỳ...
Viện nghiên cứu kinh tế ZEW của Đức đã công bố loạt chỉ số tâm lý mới nhất vào lúc 16:00 giờ VN. Báo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch đầu tuần của giá vàng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ...
Sự kiện quan trọng nhất trong phiên giao dịch châu Á-Thái Bình Dương sáng hôm nay là tuyên bố...
Cổ phiếu Abercrombie & Fitch Company (ANF.US) là một trong những cổ phiếu Mỹ có mức tăng tốt nhất trên toàn thị trường chứng...
Chỉ số châu Âu mở phiên tăng điểm Trọng tâm hôm nay sẽ là dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ Chỉ số ZEW...
Kết phiên ngày 17/06, chỉ số S&P 500 tiến 0,77%, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,95%. Chỉ số Dow Jones tăng 0,49% và...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDCHF. Bank of America khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDCAD. Bank of America khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Thị trường khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đã cho thấy sự suy yếu trong phiên đầu tuần mới. NATGAS mở phiên với một khoảng...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURGBP với các...
Bitcoin mở phiên đầu tuần mới với "sắc đỏ" bao trùm. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tiếp tục giảm gần 2%, hiện đang tiến sát...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền USDJPY với các...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURJPY với các...
