EURJPY - Khuyến nghị từ MUFG (17.06.2024)
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. MUFG khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền EURJPY với các mức sau: Entry...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Phố Wall mở cửa giảm nhẹ Chỉ số Russell 2000 (US2000) kiểm tra mốc 2,000 điểm Cổ phiếu Aaron tăng hơn 30%, AMC Networks bốc hơi 11% Các...
Chỉ số sản xuất của Fed Empire tại New York cho tháng 6 được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Dữ liệu này thường không...
Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian M30 Nguồn: xStation5 Một tuần giao dịch nhiều “sóng gió”...
Lạm phát CPI tháng 5 bất ngờ giảm xuống mức thấp hơn dự kiến. Con số 3,4% theo tỷ lệ YoY (so với cùng kỳ năm ngoái) khớp...
Thị trường tiền điện tử tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong phiên đầu tuần. Bitcoin giảm gần 0,7% vào đầu phiên thứ Hai, Ethereum cũng...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Sẽ ra sao nếu lần lượt các Ngân hàng Trung ương cắt giảm...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng bất chấp sự suy yếu của phiên Á Lịch kinh tế hôm nay...
Trong tuần trước, nhà đầu tư đã bất ngờ khi Fed đưa ra lập trường "diều hâu", điều này đã khiến cho đồng USD...
Kết phiên ngày 14/06, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,12%. Trong khi, chỉ số S&P 500 hạ 0,04%, đứt mạch 4 phiên tăng liên...
Giá vàng tương lai hôm nay tăng gần 1,3% do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,21%, mức thấp nhất kể...
Thị trường tiền điện tử tiếp tục cho thấy sự suy yếu vào cuối tuần, điều này có liên quan đến việc đồng USD mạnh lên và...
Loạt dữ liệu kinh tế được công bố hôm nay cho thấy sự trái chiều. Khi mà giá nhập khẩu và xuất khẩu đều giảm mạnh...
Dữ liệu của Đại học Michigan tháng 5: Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan: Thực tế 65,6. Dự kiến 72. Trước...
Dữ liệu kinh tế của Mỹ được công bố vào tối nay đã củng cố thêm triển vọng giảm phát trong nền kinh tế, với cả giá...
Các nhà hoạch định chính sách của ECB, bao gồm Mario Centeno, Mārtiņš Kazāks và Bostjan Vasle đều có cùng...
Chỉ số chứng khoán châu Âu đã cho thấy sự suy yếu mạnh mẽ trong tuần này. Bất ổn chính trị do việc Pháp...
Adobe (ADBE.US) đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2024 vượt qua dự kiến của Phố Wall, khiến cổ phiếu của công ty tăng 17%...
