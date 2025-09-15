Thị trường nổi bật - USDJPY (14.06.2024)
Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) là sự kiện trọng điểm trong phiên Á hôm nay. Ngân hàng...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, tiếp tục là một dữ liệu...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Thị trường trong phiên cuối tuần có những điểm nhấn gì? Phân...
Chứng khoán Châu Âu mở phiên tăng điểm Dữ liệu của Đại học Michigan tháng 6 Bài phát biểu của các...
Báo cáo lạm phát CPI tháng 5 của Thụy Điển được công bố hôm nay lúc 13:00 giờ VN và bất ngờ cho thấy...
Kết phiên ngày 13/06, chỉ số S&P 500 tiến 0,23% và chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,34%. Ngày thứ Năm đánh...
Cổ phiếu Bitfarms (BITF.US) bất ngờ tăng hơn 13% bất chấp tâm lý tiêu cực bao trùm trên thị trường tiền điện tử và...
Cổ phiếu Boeing đã giảm hơn 1,00% trong phiên hôm nay sau khi có các báo cáo mới về vấn đề an toàn...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Tồn kho khí đốt tự nhiên: Thực tế 74B; Dự kiến 75B; Trước đó 98B; Theo...
Sàn giao dịch chính của Nga - MOEX, đã thông báo ngừng giao dịch bằng đồng USD và EUR kể từ ngày 13 tháng...
Chỉ số chứng khoán mở phiên Mỹ tăng nhẹ Đồng USD phục hồi một phần mức giảm Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm Dữ liệu...
Giá ca cao đã tăng thêm 3% trong phiên hôm nay và tiếp tục kéo dài đà tăng trong thời gian...
Dữ liệu thị trường lao động ở Hoa Kỳ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp: Thực tế 242 k. Dự kiến 225 k. Trước đó 229 k. Số đơn yêu...
Cổ phiếu của Broadcom (AVGO.US) -một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất nước Mỹ, đã tăng gần 15% ngoài phiên. Công...
Chỉ số tương lai Nasdaq 100 (US100) đang tăng gần 0,15% trong phiên hôm nay, sau khi ghi nhận phiên tăng trưởng mạnh mẽ vào phiên...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Các nhà giao dịch trong phiên Hoa Kỳ đêm qua đã...
Chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu cho thấy mức tăng trưởng trong phiên hôm nay Lịch kinh tế nhẹ nhàng...
Giá token CurveDAO (CRV) hôm nay lao dốc gần 40%, tuy nhiên sau nhịp hồi phục nhẹ thì hiện tại mức giảm chỉ còn khoảng...
Lạm phát CPI chính thức tháng 5 từ Tây Ban Nha đạt 3,6% phù hợp với dự kiến và số liệu trước đó (0,3% MoM) Dữ...
Lạm phát PPI tháng 5 của Thụy Sĩ: So với cùng kỳ: Thực tế -1,8% YoY. Trước đó -1,8% YoY So với tháng...
