Cuộc họp "diều hâu" của FOMC có gì ?
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25-5,50%, phù hợp với dự đoán của...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25-5,50%, phù hợp với dự đoán của...
Kết phiên ngày 12/06, chỉ số S&P 500 tiến 0,85%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,53%. Cả S&P 500 và Nasdaq...
Đúng như dự kiến, Fed giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25-5,50%. Đồng thời ngân hàng cũng lặp lại quan điểm rằng cần...
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa công bố quyết định về chính sách tiền tệ vào...
Phố Wall mở phiên hôm này với mức tăng mạnh mẽ. Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm đã thúc...
Giá dầu thô đã cho thấy mức tăng trong phiên Âu và đầu phiên Mỹ và có lúc tăng tới 1,5%....
Hôm nay, các nhà giao dịch trên thị trường ngũ cốc đang chờ đợi báo cáo WASDE của USDA Hoa Kỳ về ước tính...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu của Hoa Kỳ vào 21:00...
Mặc dù số liệu lạm phát CPI hôm nay không ảnh hưởng đến việc thay đổi mức lãi suất tại cuộc họp Fed diễn ra sau đó,...
Phố Wall mở cửa tăng trưởng sau dữ liệu CPI của Mỹ Chỉ số US500 vọt mốc 5.400 điểm Cổ phiếu Oracle đạt đỉnh mới mọi thời đại sau...
01:30 PM BST, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 5: CPI tổng thể (so với tháng trước):...
Cổ phiếu Oracle đang tăng hơn 8,40% và đang củng cố ở mức 130,40 USD/cổ phiếu ngoài phiên hôm nay sau khi công bố kết quả...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu lạm phát CPI của Hoa Kỳ Quyết định lãi suất...
Phiên hôm nay có thể sẽ xảy ra một số biến động mạnh trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là các loại tài...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Trước khi đón “bão” vào đêm nay - thứ Tư...
Chứng khoán châu Âu mở phiên tăng trưởng Chỉ số lạm phát CPI từ Mỹ, dữ liệu quan trọng có thể gây...
Ước tính GDP của Vương quốc Anh (so với quý trước): Thực tế 0%. Dự kiến -0,05% và trước đó 0,4%. GDP 3 tháng/3...
Kết phiên ngày 11/06, chỉ số S&P 500 tiến 0,27% và chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,88%. Cả 2 chỉ số này cũng...
Báo cáo "Triển vọng thị trường Năng lượng Ngắn hạn - Tháng 6/2024" của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đưa...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ