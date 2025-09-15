Thị trường tiền điện tử bị bán tháo mạnh mẽ, Bitcoin giảm xuống mức 66.500 USD 📉
Bitcoin đang sụt giảm mạnh mẽ trong phiên ngày hôm nay, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Giá cổ phiếu Apple đã tăng 5,10% và lần đầu tiên vượt qua mốc 200 USD/cổ phiếu (mức đỉnh trong lịch sử). Nguyên nhân...
Giá lúa mì đã phục hồi từ mức 606 USD/thùng lên gần 630 USD/thùng trong phiên hôm nay, sau...
Phố Wall mở cửa suy yếu Đồng USD có phiên tăng thứ ba liên tiếp Lợi suất trái phiếu đang giảm Nhà đầu...
Hôm nay, giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) đã tăng gần 3%, do dự báo thời tiết mới nhất ở Hoa Kỳ cho thấy nhiệt độ...
19:30, Canada - Giấy phép xây dựng tháng 4: Thực tế 20,5% MoM; Dự kiến 4,9% MoM; Trước đó...
Cổ phiếu của các hãng vận tải container lớn trên toàn cầu như Hapag Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) và Maersk (MAERSKA.DK)...
Tập đoàn xe điện của Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầu tuần không mấy lạc quan, giá cổ phiếu giảm 8,94% xuống dưới...
Các chỉ số thị trường chứng khoán châu Âu đang tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay. Cho dù trước...
Oil Dầu đã phục hồi gần 3% trong tuần này và hơn 6% so với mức đáy ngắn hạn của tuần trước. Nếu Brent đóng...
Bitcoin đang giảm hơn 3% trong phiên hôm nay, đánh dấu mức giảm lớn nhất kể từ ngày 10 tháng 5. Mức giảm ngày hôm...
Thị trường kim loại quý đang giảm mạnh trong phiên ngày hôm nay - vàng giảm 0,3%, bạc và palladium bốc hơi 2%,...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sắc xanh đã quay trở lại trên thị trường vàng trong phiên...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Đồng GBP lao dốc sau dữ liệu việc làm trái chiều Dữ...
Báo cáo việc làm tháng 4 của Vương quốc Anh và dữ liệu thay đổi việc làm hàng tháng trong tháng...
Kết phiên ngày 10/06, chỉ số S&P 500 tiến 0,26%, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,35%, trong khi chỉ số Dow Jones nhích...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền USDJPY với các...
Giá dầu Brent (OIL) đã tăng mạnh mẽ kể từ đầu tuần này, tiếp tục kéo dài đà phục hồi sau đợt bán tháo...
Bitcoin mở phiên tuần mới với mức giá gần 70.000 USD, tuy nhiên dòng tiền đáng kể đổ vào các quỹ ETF cho...
