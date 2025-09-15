EURJPY - Khuyến nghị từ Credit Agricole (10.06.2024)
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Đồng EUR đang là đồng tiền thuộc nhóm G10 có hiệu suất kém nhất trong phiên hôm nay, với việc cặp tiền EURUSD đã...
Chỉ số Phố Wall mở cửa suy yếu Chỉ số US100 cố gắng phá vỡ ra khỏi vùng 19.000 điểm Các công ty KKR, CrowdStrike...
Kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu đã gây ra bất ngờ cho nhiều người, đặc biệt việc chiếm ưu thế của các đảng cực hữu ở Pháp...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau một phiên giao dịch ngày thứ Sáu “đẫm máu”...
Chỉ số Nikkei 225 (JAP225) của Nhật Bản đã tăng gần 1,00% trong phiên sáng nay và vượt lên mức khoảng 39.000 điểm sau...
15:30, Khu vực đồng Euro - Chỉ số Sentix tháng 6: Thực tế 0,3; Dự kiến -1,5; Trước đó -3,6; Chỉ...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Điểm sơ qua về các sự kiện và dữ liệu nổi bật sẽ công bố...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ không có sự kiện quan trọng nào được công bố mà có thể tác động...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất trong...
Kết phiên ngày 07/06, chỉ số S&P 500 lùi 0,11%, sau khi đạt mức đỉnh mọi thời đại vào đầu phiên. Chỉ...
Sự phục hồi của đồng USD và việc lao dốc trước đó, liên quan đến việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không...
Báo cáo thị trường việc làm của Mỹ được công bố hôm nay và đã hoàn toàn thay đổi triển vọng...
Trong phiên giao dịch hôm nay, hầu hết các mặt hàng hóa đều chịu áp lực do đồng USD tăng mạnh sau báo cáo...
Vàng đang giảm hơn 2% trong phiên hôm nay, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 5. Nguyên nhân ban đầu khiến...
Cổ phiếu của GameStop (GME.US) đã giảm gần 20% ngoài phiên, do báo cáo NFP diều hâu đã gây...
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada: Thực tế 6,2%. Dự kiến 6,2%. Trước đó 6,1% Thay đổi việc làm: Thực tế 26,7k. Dự kiến 22,5k. Trước đó 90,4k Thu...
Báo cáo NFP tháng 5 là dữ liệu quan trọng trong ngày hôm nay. Dữ liệu thị trường việc làm của Hoa Kỳ được...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ