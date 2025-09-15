Live 19:00 ⏰NFP - trước giờ tin ra!
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu NFP Dữ liệu sẽ tác động như thế nào đến thị trường...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Vào lúc 19:30 giờ VN, nhà đầu tư sẽ nhận được báo cáo quan trọng về thị trường lao động Hoa Kỳ trong...
Theo dữ liệu được công bố hôm nay, lượng vàng do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) nắm giữ trong tháng...
Giá lúa mì tương lai trên Sàn giao dịch Board of Trade Chicago đang giảm hơn 2% trong phiên hôm nay, sau...
Bitcoin đang tăng 0,45% trong phiên hôm nay và một lần nữa vượt qua mức 71.000 USD. Tuy nhiên, mức cản ở khu vực này là...
GDP quý 1 Khu vực đồng tiền chung châu Âu (so với cùng kỳ) phù hợp với dự kiến. (Thực tế 0,4%. Dữ liệu được công...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Bất chấp rủi ro đến từ báo cáo việc làm tổng thể của nước Mỹ...
Lịch kinh tế ngày hôm nay có rất nhiều dữ liệu quan trọng được công bố và có thể sẽ tác động mạnh đến thị...
13:00 giờ VN, Đức - Cán cân thương mại tháng 4: Nhập khẩu: Thực tế 2,0% MoM; Dự kiến 0,6% MoM; Trước đó 0,3%...
Kết phiên ngày 06/06, chỉ số S&P 500 hạ 0,02%, sau khi chạm mức cao mọi thời đại vào đầu phiên. Chỉ số Nasdaq...
Dầu tăng gần 2% trong phiên hôm nay do dầu Brent phản ứng tích cực với việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)...
Hôm nay, giá bạc tương lai đang tăng hơn 3,5% và lý do của mức tăng có thể là bởi một số dữ liệu và tình...
Chỉ số chứng khoán Mỹ hầu hết mở phiên đều cho thấy sự suy yếu, cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) mất 1%. Dữ liệu "ôn hòa" của...
Ngân hàng trung ương Đan Mạch cắt giảm lãi suất xuống mức 3,35% so với trước đó 3,6%.
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA: Thực tế 98 tỷ feet khối. Dự kiến 92 tỷ feet khối. Trước đó 84 tỷ feet khối. Hợp đồng tương lai trên...
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Chủ tịch ECB, Christine Lagarde hiện đang có...
19:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Yêu cầu thất nghiệp Trung bình 4 tuần: Thực tế 222,25K; Trước đó...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào hôm...
Chỉ số US100 đã tăng hơn 2,00% khi đóng cửa phiên ngày hôm qua, vượt qua mức 19.000 điểm và thiết lập cột mốc lịch...
