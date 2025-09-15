Cổ phiếu Lululemon Athletica Inc tăng vọt 7,5% sau khi công bố BCDT vượt trội📈
Cổ phiếu của Lululemon Athletica Inc (LULU.US) đang tăng gần 7,5% ngoài phiên hôm nay sau khi công ty quần áo thể thao...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Sự kiện quan trọng của thị trường ngày hôm nay là quyết định chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tính đến sáng nay, giá vàng thế giới leo dốc mạnh mẽ...
Ông lớn ngành vũ khí - Lockheed Martin (LMT.US) đã ghi nhận những đơn đặt hàng mới đối với máy bay tiêm...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có rất nhiều dữ liệu quan trọng được công bố. Trong đó quan trọng nhất đó chính...
13:00 giờ VN, Đức - Đơn đặt hàng nhà máy tháng 4: Đơn đặt hàng tại nhà máy:...
Kết phiên ngày 05/06, chỉ số S&P 500 tiến 1,18%, mức cao kỷ lục mới. S&P 500 cũng ghi nhận mức cao mọi thời đại mới trong...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. ANZ khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (tại...
Phố Wall mở cửa tăng trưởng Dữ liệu ISM mạnh mẽ hạn chế mức tăng của các chỉ số Lợi suất trái phiếu đang suy yếu Đồng USD ổn định...
Mỹ, Tồn kho dầu thô: Thực tế 1,23 triệu thùng. Dự kiến -1,9 triệu thùng. Trước đó -4,16 triệu thùng. Tồn kho...
21:00 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM dịch vụ tháng 5: PMI: Thực tế 53,8. Dự kiến 51,0. Trước đó 49,4; Đơn...
Ngân hàng Canada đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình vào lúc 20:45...
Báo cáo ADP tháng 5 của Hoa Kỳ: Thực tế 152 nghìn. Dự kiến 175 nghìn. Trước đó 192 nghìn. Nhà...
Hôm qua, 10 quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ đã ghi nhận dòng tiền ròng kỷ lục 886,8 triệu USD, giúp đồng tiền điện...
Cặp tiền EURUSD đang giảm gần 0,1% trong phiên hôm nay. Nhà đầu tư vừa nhận được dữ liệu chỉ số PMI tổng hợp và dịch vụ của khu...
Chỉ số PPI tháng 4 của Eurozone (so với cùng kỳ): Thực tế -5,7% YoY. Dự kiến -5,3% YoY. Trước đó -7,8% YoY So với tháng...
Chỉ số PMI (chính thức) của Vương quốc Anh cao hơn một chút so với dự kiến. Thực tế: 53. Dự kiến 52,8. Trước đó: 52,8. PMI...
Dữ liệu PMI dịch vụ: Khu vực đồng euro. Thực tế 53,2. Dự kiến 53,3. Trước đó 53,3 Đức. Thực tế 54,2. Dự kiến 53,9....
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Điểm sơ qua về các sự kiện và dữ liệu nổi bật sẽ công bố...
