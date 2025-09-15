Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo ADP và dữ liệu ISM dịch vụ của Hoa Kỳ
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Tâm điểm hôm nay sẽ là báo cáo dịch...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch thứ Ba vừa qua đã lấy đi gần hết thành quả mà...
Kết phiên ngày 04/06, chỉ số Dow Jones tiến 0,36%. Chỉ số S&P 500 cộng 0,15% và chỉ số Nasdaq Composite nhích...
Centrus Energy (LEU.US), công ty làm giàu urani hàng đầu của Mỹ, đã giảm gần 5% trong phiên hôm nay do Phố...
NATGAS đã xóa bỏ phần lớn mức tăng của ngày hôm qua và đã giảm xuống dưới đường trung bình SMA14. Việc...
Thị trường chứng khoán Mỹ ảm đạm, vàng và bạc đều giảm giá, thế nhưng Bitcoin lại bất ngờ tăng mạnh. Thật khó để xác...
Gía Bạc đã giảm mạnh gần 4% trong phiên ngày hôm nay, cùng với đó là sự suy yếu rõ rệt của...
Phố Wall suy yếu sau khi mở phiên mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 0,04% xuống gần mức 4,36% Giá...
Loạt dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ: Báo cáo JOLTS: Thực tế 8,05 triệu. Dự kiến 8,35 triệu. Trước đó 8,48 triệu. Đơn đặt hàng...
Sau quyết định ngày hôm qua của OPEC+ về việc khôi phục lại sản lượng cắt giảm tự nguyện, thị trường dầu mỏ có thể sẽ phải chịu...
Sau khi công bố Báo cáo thu nhập quý I năm nay với kết quả tích cực và giúp giá cổ phiếu liên...
Ngày hôm nay, có thể thấy dòng vốn chảy ra khỏi các tài sản rủi ro đổ vào các loại tài sản...
Cặp tiền AUDCHF đã sụt giảm mạnh mẽ trong phiên hôm nay, kéo dài đầ giảm bắt đầu vào giữa tháng 5 năm 2024....
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên khởi đầu tháng 6 chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của giá...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Đồng CHF lao dốc sau khi công bố dữ liệu CPI phù hợp với dự...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 5 của Thụy Sĩ được công bố hôm nay lúc 13:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ cho...
Kết phiên ngày 03/06, chỉ số Dow Jones mất 0,30%. Trong khi, chỉ số S&P 500 tiến 0,11% và chỉ số Nasdaq Composite...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Giá dầu đã giảm mạnh trong phiên hôm nay sau quyết định của OPEC+ vào ngày hôm qua. OPEC+ đang duy trì...
