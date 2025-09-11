Microsoft đạt doanh thu kỷ lục, cổ phiếu bay cao ngoài phiên
Microsoft Corporation hôm nay đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng cho quý IV năm tài chính 2025 (tương ứng quý...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/07, chỉ số S&P 500 lùi 0.12% xuống 6,362.90 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 171.71 điểm...
Quyết định của Fed trong ngày hôm nay nhìn chung không có nhiều bất ngờ, mặc dù có hai phiếu ủng hộ cắt...
Như dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5%. Sau quyết định này, EURUSD đã...
Giá khí đốt hôm nay đang giảm gần 4% và hiện đang tiến sát mức 3 USD/MMBTU, mặc dù đang trong mùa nóng...
Microsoft (MSFT.US), cùng với Meta Platforms - nhóm "Magnificent Seven" , sẽ công bố kết quả tài chính vào...
Phố Wall mở cửa với tâm lý tích cực vừa phải, nhà đầu tư chờ Fed và kết quả từ Microsoft/Meta Phiên giao dịch...
Vào lúc 01:00 sáng ngày mai, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố quyết định về lãi suất của...
Biểu đồ giá Vàng, khung H1: Nguồn: xStation
Dự trữ dầu thô tăng 7,7 triệu thùng, trái ngược với dự đoán giảm 2,6 triệu thùng và dự đoán trước đó...
Canada - Quyết định lãi suất của BoC tháng 12: Thực tế: 2,75%; dự báo 2,75%; trước đó 2,75%; Ngân...
Meta không chỉ là một công ty mạng xã hội – đây còn là gã khổng lồ trong lĩnh vực quảng cáo...
Tăng trưởng GDP cho quý 2 (công bố lần đầu): 3,0% (dự kiến: 2,4%; trước đó: -0,5%) Chỉ số chi tiêu tiêu...
Báo cáo ADP tháng 7: 104.000 (dự kiến: 75.000; trước đó: -33.000) Dữ liệu rất mạnh so với kỳ vọng và cải thiện...
Các nhà đầu tư châu Âu hôm nay thể hiện sự lạc quan rõ rệt, được thúc đẩy bởi loạt báo cáo...
16:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu GDP : GDP (Quý 2): thực tế 0,1% theo quý; dự báo 0,0% theo quý;...
Hôm qua, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt cơ chế tạo và mua lại cổ phiếu trong các...
14:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 7: CPI của Tây Ban Nha: thực tế 2,7% YoY; dự báo...
