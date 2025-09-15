USDCAD - Khuyến nghị từ ANZ (03.06.2024)
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. ANZ khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
"Cổ phiếu meme" lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chứng khoán, khi cổ phiếu GameStop...
Dữ liệu sản xuất ISM tháng 5 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 21:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy chỉ...
Phố Wall mở phiên tăng trưởng Chỉ số US2000 kiểm tra vùng kháng cự 2.100 điểm Cổ phiếu GameStop tăng 70% khi...
Dường như, sự náo động của cổ phiếu GameStop và cổ phiếu 'meme' vào giữa tháng 5 đã lắng xuống, nhưng có...
NATGAS hiện đang tăng gần 5,5% trong phiên hôm nay. Nguyên nhân có thể là do quyết định kéo dài...
Hôm nay, thị trường tiền điện tử bắt đầu tuần mới với mức tăng nhẹ, mặc dù đồng USD đã cho thấy tín hiệu tích cực kể...
OPEC+ quyết định kéo dài việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô ở mức 3,66 triệu thùng/ngày cho đến cuối...
PMI sản xuất tháng 5: Eurozone: Thực tế 47,3. Dự kiến 47,4. Trước đó 47,4 Đức: Thực tế 45,4. Dự kiến 45,4. Trước...
Tuần này sẽ đặc biệt quan trọng đối với cặp tiền EURUSD. Đồng EUR đã tăng giá tốt hơn so với đồng USD, mặc dù các chỉ...
Một trong những dữ liệu quan trọng của nền kinh tế Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Đó chính là báo cáo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới khép lại tháng 5 trong sắc xanh để...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường. Điểm sơ qua về các sự kiện và dữ liệu nổi bật sẽ công...
Kết phiên ngày 31/05, chỉ số Dow Jones cộng 1,51%, được thúc đẩy bởi đà tăng lần lượt là 7,5% và...
Giá cà phê đang giảm mạnh gần 5% trong phiên hôm nay mà không có thông tin hay dữ liệu cụ thể...
Thị trường đã có một số biến động sau khi dữ liệu PCE của Mỹ được công bố hôm nay. Lãi suất trái phiếu và...
Phố Wall suy yếu sau khi mở cửa. Chỉ số US100 giảm nhẹ. Dữ liệu PCE của Hoa Kỳ phù hợp với dự kiến, nhưng thị trường lại phản ứng...
Dữ liệu PCE của Hoa Kỳ (tháng 4) Tổng thể (so với cùng kỳ) . Thực tế 2,7% YoY. Dự kiến: 2,7% YoY. Trước đó:...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu PCE. Dữ liệu sẽ tác động như thế nào đến thị trường...
