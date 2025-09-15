Mở phiên Mỹ: Chỉ số US100 suy yếu sau dữ liệu PCE Hoa Kỳ. Cổ phiếu Dell bốc hơi 19%
Phố Wall suy yếu sau khi mở cửa. Chỉ số US100 giảm nhẹ. Dữ liệu PCE của Hoa Kỳ phù hợp với dự kiến, nhưng thị trường lại phản ứng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Phố Wall suy yếu sau khi mở cửa. Chỉ số US100 giảm nhẹ. Dữ liệu PCE của Hoa Kỳ phù hợp với dự kiến, nhưng thị trường lại phản ứng...
Dữ liệu PCE của Hoa Kỳ (tháng 4) Tổng thể (so với cùng kỳ) . Thực tế 2,7% YoY. Dự kiến: 2,7% YoY. Trước đó:...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu PCE. Dữ liệu sẽ tác động như thế nào đến thị trường...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới dò đáy mới của tuần trong phiên...
Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 cho toàn bộ khu vực Euro vừa được công bố vào hôm nay lúc...
Cặp tiền USDJPY đã vượt qua vùng kháng cự của phạm vi sideway vào trưa nay và quay trở lại trên mức 157.00. Dữ...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm nhẹ Dữ liệu CPI từ Châu Âu, báo cáo PCE từ Mỹ Tăng...
Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Pháp được công bố hôm nay lúc 13:45 giờ VN và có nhiều kết quả khác...
Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 4 của Đức được công bố hôm nay lúc 13:00 giờ VN. Báo cáo dự...
Phố Wall mở phiên ngày thứ Năm với diễn biến trái chiều Cổ phiếu Salesforce mất 17% đầu phiên Nhiều báo cáo...
Dữ liệu GDP Q1 2024 của Hoa Kỳ: Thực tế: 1,3% QoQ. Dự kiến: 1,3% QoQ. Trước đó: 1,6% QoQ Chỉ số giảm phát: Thực tế 3,1%...
Cặp tiền USDZAR đã tăng vọt trong phiên hôm nay, do các dự báo cho thấy tỷ lệ ủng hộ bầu cử đối với Quốc hội Châu...
Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ vượt qua mức 4,6% khiến thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Thị trường vàng trong nước gây sốc khi có thời điểm bốc hơi...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Tâm điểm hôm nay - dữ liệu GDP của Mỹ Ngoài ra báo...
Kết phiên ngày 29/05, chỉ số Dow Jones rớt 1,06%. Chỉ số S&P 500 mất 0,74%, đánh dấu phiên giảm điểm đầu tiên...
Cổ phiếu Abercrombie & Fitch (ANF.US) là một trong những cổ phiếu Mỹ có mức tăng tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Cổ phiếu tăng hơn...
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) đang giảm hơn 5% trong phiên hôm nay, mức giảm này là do dự báo thời...
Chỉ vài ngày trước, giá dầu Brent giao dịch chỉ cao hơn 80 USD/thùng một chút. Mặc dù con số này có...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ