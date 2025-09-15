Địa chính trị có ảnh hưởng lớn hơn so với OPEC trong việc quyết định giá dầu
Chỉ vài ngày trước, giá dầu Brent giao dịch chỉ cao hơn 80 USD/thùng một chút. Mặc dù con số này có...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
COCOA là mặt hàng có hiệu suất tốt nhất ở thời điểm hiện tại, với mức tăng 8% đối với hợp đồng tương lại! Nguyên nhân...
Cổ phiếu American Airlines (AAL.US) đã giảm mạnh khoảng 15% trong phiên hôm nay mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2023....
Chứng khoán Mỹ mở cửa suy yếu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh Chỉ số US500 giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần Kết...
Dick's Sporting Goods đã công bố kết quả quý 1 năm 2024 vượt mong đợi. Đặc biệt, các nhà đầu tư đánh giá...
Dữ liệu CPI sơ bộ tháng 5 ở Đức là một dữ liệu quan trọng từ Châu Âu được lên lịch công bố cho ngày hôm...
Giá dầu thô đã tăng nhẹ trong phiên hôm nay, với việc dầu Brent đạt mức 84,5 USD/thùng, trước thềm báo cáo...
Cặp tiền USDJPY đã tăng từ mức 156,9 ngày hôm qua lên mức 157,2 vào hôm nay, sau bài phát biểu của...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang tiến gần hơn tới việc nới lỏng chính sách tiền tệ và việc cắt giảm...
Chỉ số chứng khoán châu Âu suy yếu Cặp tiền EURUSD tăng nhẹ sau khi công bố dữ liệu tâm lý người tiêu...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường Phân tích xu hướng Vàng và các thị trường...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Duy trì đà phục hồi ổn định kể từ đầu tuần này sau một tuần...
Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Gfk từ Đức. Thực tế -20,9. Dự kiến -22,5. Trước đó -24,2. Cặp tiền EURUSD đã...
Kết phiên ngày 28/05, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,59%, lần đầu tiên vượt mốc 17,000 điểm. Chỉ số này được hỗ trợ...
Giá ca cao kỳ hạn đang tăng hơn 6% trong ngày hôm nay. Cơ quan quản lý ca cao Ghana cho biết họ sẽ vay tới 1,5 tỷ USD vào...
Salesforce dự kiến sẽ báo cáo thu nhập tài chính quý 1 năm 2024 trong tuần này Tăng trưởng doanh...
Công ty cung cấp trang thiết bị và công nghệ y tế Semler Scientific (SMLR.US) đã tiết lộ rằng họ đã mua 581 Bitcoin với...
Chỉ số phố Wall giảm nhẹ, mặc dù cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4% (NVDA.US) Mức tăng vượt trội của các cổ phiếu Crowdstrike (CRWD.US),...
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Conference Board Hoa Kỳ đạt 102 so với dự kiến 96 và trước đó 97 (sửa đổi thành...
