Cổ phiếu Semler Scientific tăng vọt 31% sau khi thông báo khoản đầu tư vào Bitcoin.📈
Công ty cung cấp trang thiết bị và công nghệ y tế Semler Scientific (SMLR.US) đã tiết lộ rằng họ đã mua 581 Bitcoin với...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Chỉ số phố Wall giảm nhẹ, mặc dù cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4% (NVDA.US) Mức tăng vượt trội của các cổ phiếu Crowdstrike (CRWD.US),...
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Conference Board Hoa Kỳ đạt 102 so với dự kiến 96 và trước đó 97 (sửa đổi thành...
Nhiều thành viên ECB ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần tới. Mario Centeno, Thống đốc Ngân hàng Trung ương...
Biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian M30 Nguồn xStation5 Những tưởng một phiên giao dịch mở màn của tuần...
Một loạt các chương trình giảm giá trên kệ của các chuỗi bán lẻ lớn Trung Quốc đã khiến nhu cầu đối với...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tính đến sáng nay, giá dầu WTI giao dịch tại Mỹ được niêm...
Đồng USD tiếp tục là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 vào phiên hôm nay. Tuy nhiên, bước ngoặt có thể xảy...
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng so với những ngày còn lại của tuần này. Vào lúc 19:30 giờ VN,...
Hôm qua là ngày nghỉ lễ của thị trường chứng khoán châu Âu và Hoa Kỳ, vì vậy thị trường không...
Thị trường tiền điện tử đã có sự cải thiện rõ rệt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Mặc dù không có...
Giá khí gas tự nhiên (NATGAS) tăng gần 1,7% trong phiên hôm nay và đang cố gắng lấy lại đà tăng sau tác...
Hôm nay là ngày nghĩ lễ của thị trường Hoa Kỳ và Vương quốc Anh - hai trung tâm tài chính quan trọng nhất...
Đồng EUR đã sụt giảm vào đầu phiên Mỹ, xóa sạch toàn bộ mức tăng trong ngày. Nguyên nhân khiến cho...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới đánh...
Thị trường tiền điện tử mở phiên tuần mới mới mức tăng nhẹ, trong đó Ethereum có hiệu suất tăng trưởng ổn định nhất. Đối với Bitcoin...
Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương sẽ hành động một cách thận trọng để duy trì...
15:00, Đức - Chỉ số kỳ vọng kinh doanh tháng 5: Thực tế 90,4; Dự báo 90,5; Trước đó 89,7 15:00, Đức -...
