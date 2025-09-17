CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số tâm lý IFO của Đức thấp hơn một chút so với dự kiến 📌
15:00, Đức - Chỉ số kỳ vọng kinh doanh tháng 5: Thực tế 90,4; Dự báo 90,5; Trước đó 89,7 15:00, Đức -...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường Dữ liệu lạm phát gần đây ảnh hưởng như thế nào tới giá...
Lịch kinh tế ngày hôm nay khá là im ắng. Do kỳ nghỉ lễ ở Mỹ và Anh, các thị trường chứng khoán ở các...
Tuần này có thể sẽ đặc biệt thú vị trong bối cảnh các sự kiện gần đây. Tâm lý thị trường vẫn rất tích...
Kết phiên ngày 24/05, chỉ số S&P 500 tiến 0,7%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,1%. Chỉ số Dow Jones nhích 0,01%....
Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi đáng kể trong phiên hôm nay, sau khi đồng USD suy yếu: Thị trường chứng...
Christopher Waller, thành viên Hội đồng Dự trữ Liên bang đã có bài phát biểu về nền kinh tế Mỹ ở thời điểm...
Các chỉ số Phố Wall xoá bỏ một phần mức giảm của ngày hôm qua. Đồng USD suy yếu Lợi suất trái phiếu tăng Phố...
15:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 5 của Đại học Michigan : Điều kiện hiện tại: Thực...
19:30, Hoa Kỳ - Đơn đặt hàng hóa lâu bền tháng 4: Hàng hoá lâu bền không...
Thông tin và dữ liệu đáng chú ý: Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vừa trải qua một phiên giao dịch thứ Năm...
Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt hồ sơ 19b-4 cho các đơn từ Nasdaq, CBOE và NYSE để niêm...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên Á sáng nay tiếp tục ghi nhận mức đáy mới của giá...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay sẽ suy yếu Trọng tâm hôm nay là bài phát...
Doanh số bán lẻ tháng 4 tại Vương quốc Anh: Thực tế -2,3% MoM. Dự kiến -0,4% MoM GDP quý 1 của Đức (chính...
Kết phiên ngày 23/05, chỉ số Dow Jones rớt 1,53%, đánh dấu phiên tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay. Boeing là...
Cổ phiếu của Arista Networks (ANET.US), công ty chuyên về thiết bị chuyển mạch mạng và trung tâm dữ liệu, đang giảm gần 4% trong...
Giá vàng tương lai đang giảm 1,5% trong phiên ngày hôm nay do lợi suất trái phiếu tăng và chỉ số USDIDX...
Bitcoin đã mất 2,7% trong phiên hôm nay và giảm xuống dưới mức 68.000 USD. Đồng USD và lợi suất tăng mạnh sau khi chỉ...
