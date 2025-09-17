🟡GOLD lao dốc 1.5%
Giá vàng tương lai đang giảm 1,5% trong phiên ngày hôm nay do lợi suất trái phiếu tăng và chỉ số USDIDX...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Bitcoin đã mất 2,7% trong phiên hôm nay và giảm xuống dưới mức 68.000 USD. Đồng USD và lợi suất tăng mạnh sau khi chỉ...
Chỉ số Fed Kansas của Mỹ: Thực tế -2. Dự kiến -7. Trước đó -8 (Sản xuất: Thực tế -1. Trước đó -13).
Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trưởng, được thúc đẩy bởi mức tăng của cổ phiếu Nvidia (NVDA.US), nhưng mức tăng đã chững lại sau...
Tồn kho khí đốt tự nhiên theo EIA là 78 bcf so với dự kiến 85 bcf và trước đó 70 bcf. NATGAS lao dốc sau khi...
Doanh số bán nhà mới tháng 4 của Hoa Kỳ đạt 634k so với dự kiến 678k và trước đó 693k (sửa đổi thành 665 k)....
Dữ liệu PMI Dịch vụ S&P của Hoa Kỳ đạt 54,8 (cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023) so với dự kiến 51,2 và trước đó 51,3. PMI...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Yêu cầu tiếp tục trợ cấp thất nghiệp: Thực tế 1.794K; Dự báo 1.794K;...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau. Entry (tại...
Ethereum đang tăng 0,70% trong phiên hôm nay, quay trở lại mức trên 3.800 USD. Tuần này có thể là một tuần quan...
15:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI : PMI tổng hợp: Thực tế 52,8; Dự báo 54,0; Trước đó 54,1; PMI Sản xuất:...
15:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu PMI tháng 5: PMI tổng hợp: Thực tế 52,3; Dự kiến 52,0; Trước đó 51,7; PMI...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới bắt đầu ghi nhận...
14:15, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 5: PMI Sản xuất: Thực tế 46,7. Dự kiến 45,9. Trước đó 45,3 PMI...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có một số dữ liệu quan trọng được công bố. Đặc biệt đó là số liệu PMI dịch vụ và...
Công ty Nvidia đã tiếp tục công bố doanh thu vượt xa kỳ vọng của thị trường trong một quý liên tiếp. Không chỉ vượt...
Kết phiên ngày 22/05, chỉ số Dow Jones lùi 0,51%, đây là phiên tệ nhất của chỉ số này trong...
Việc công bố Biên bản FOMC không gây ra biến động đáng kể nào trên thị trường. Chỉ số US100 giảm nhẹ, còn...
Biên bản cuộc họp FOMC mới nhất vừa được công bố. Các thành viên Fed đều ủng hộ việc giữ lãi suất ở mức cao hơn...
