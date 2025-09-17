NATGAS đang kiểm tra mức đỉnh mới sau dự báo thời tiết mới nhất💥
Giá khí đốt tự nhiên (NATGAS) đang tăng gần 5% trong phiên hôm nay bởi dự báo thời tiết mới. Dự báo cho thấy...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : ; Tồn kho dầu: Thực tế: 1.820 triệu thùng. Dự báo -2.400 triệu thùng;...
Doanh số bán nhà hiện tại tháng 4 tại Hoa Kỳ: Thực tế 4,14 triệu. Dự kiến 4,23 triệu. Trước đó 4,22 triệu - Doanh số bán...
Đồng USD tăng vọt trước thềm công bố biên bản cuộc họp FOMC (dự kiến 01:00 giờ VN). Các chỉ số chứng khoán cũng ghi nhận mức...
Cổ phiếu của Target Corp (TGT.US), ông lớn bán lẻ tại Mỹ, đang giảm gần 7,9% ngoài phiên, sau khi công ty đưa ra dự báo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Trưa nay, giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu về vùng hỗ trợ...
Giá ca cao hiện vẫn đang được giao dịch trên mức hỗ trợ quan trọng là 7.000 USD/tấn. Tuy nhiên, kể từ mức đỉnh 11.500 USD, giá...
Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,50% trong ngày hôm nay. Tuyên...
Sự kiện quan trọng của ngày hôm nay là việc công bố biên bản FOMC vào tháng 5. Ngoài sự kiện này,...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường Nvidia sẽ công bố báo cáo thu nhập vào rạng sáng ngày...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 4: CPI (so với tháng trước): thực tế 0,3% MoM; dự báo...
Nvidia (NVDA.US) là công ty lớn thứ hai trên Phố Wall tính theo vốn hóa thị trường, nhưng chắc chắn là công...
Kết phiên ngày 21/05, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,22%. Chỉ số S&P 500 cộng 0,25%. Trong khi, chỉ số Dow Jones nhích...
Giá Ethereum đã tăng hơn 20% vượt qua mức 3.800 USD trong tuần này, sau các báo cáo về khả năng Ủy ban Chứng...
Phố Wall mở phiên ngày thứ Ba với diễn biến trái chiều Cổ phiếu Nvidia suy yếu gây áp lực lên chỉ số Nasdaq Phiên...
Oil: Giá dầu thô biến động hạn chế trước những rủi ro liên quan đến tình hình Trung Đông. Dầu...
Mặc dù dữ liệu cho thấy mùa màng ở khu vực Kansas được cải thiện, nhưng giá lúa mì (WHEAT) vẫn ghi nhận mức tăng...
Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 4: CPI (so với cùng kỳ): Thực tế: 2,7% YoY. Dự báo 2,7% YoY; Trước đó 2,9%...
