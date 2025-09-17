Cổ phiếu Macy tăng 3,2% ngoài phiên sau khi công bố BCDT Q1
Trước khi mở phiên hôm nay tại Phố Wall, gã khổng lồ nghành bán lẻ của Mỹ Macy's (M.US) đã công...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Trước khi mở phiên hôm nay tại Phố Wall, gã khổng lồ nghành bán lẻ của Mỹ Macy's (M.US) đã công...
Thông tin và dữ liệu đáng chú ý: Rạng sáng ngày mai theo giờ VN (23/05), tập đoàn sản xuất chip...
Ethereum đã tăng gần 20% kể từ ngày hôm qua và vượt qua mức 3.700 USD sau tin tức về khả năng SEC chấp nhận ETF Ethereum trong...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Ngay sau khi có một buổi sáng đầu tuần đầy bùng nổ với mức...
Tâm điểm hôm nay sẽ là bài phát biểu của các thành viên FOMC và báo cáo lạm phát...
13:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 4: PPI (so với tháng trước): Thực tế 0,2% MoM; Dự báo 0,3%...
Kết phiên ngày 20/05, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,65% lên mức đóng cửa cao kỷ lục 16,794.87 điểm sau khi đạt mức...
Bài phát biểu của các thành viên Fed về nền kinh tế hoặc chính sách vẫn tiếp tục diễn ra. Thành...
Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đang tăng gần 3% trong ngày hôm nay do dự báo nhiệt độ cao hơn có...
Giá bạc đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2013 và có khả năng sẽ duy trì trên mốc 30 USD/ounce trong một thời gian...
Diễn biến trái chiều trên Phố Wall trong phiên đầu tuần Trọng tâm hôm nay là phát biểu của các...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới chính thức thiết...
Giá hợp đồng chênh lệch (CFD) đồng hôm nay đang tăng 2,30%, tiến gần đến mức kháng cự quan trọng tiếp theo là 11.000 USD/tấn....
Cặp tiền EURUSD đã cho thấy mức tăng mạnh mẽ trong vài tuần qua, với việc cặp tiền đã vượt qua mức kỹ thuật quan trọng. Đường xu hướng...
Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với việc giá Bitcoin đã phục hồi hơn 15% so với mức đáy vào...
Lịch kinh tế ngày hôm nay tương đối im ắng. Không có dữ liệu kinh tế nào được công bố trong hôm nay sẽ ảnh...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường Tình hình bất ổn ở Trung Đông sẽ có ảnh hưởng như thế nào...
Trong tuần này, sẽ có một số sự kiện quan trọng mà nhà đầu tư cần chú ý. Bao gồm biên bản FOMC, báo...
Kết thúc phiên ngày 17/05, chỉ số Dow Jones tiến 0,34%. Chỉ số S&P 500 nhích 0,12%. Trong khi, chỉ số Nasdaq...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ