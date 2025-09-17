Cổ phiếu Robinhood tăng gần 11% trong phiên hôm nay🎯
Cổ phiếu Robinhood (HOOD.US) đã tăng trưởng mạnh trong tuần này, nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu GameStop và các cổ phiếu...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác đang tiếp tục đà tăng sau khi dữ liệu CPI (chỉ số giá tiêu dùng)...
Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ Lợi suất trái phiếu đang tăng Đồng USD cũng ghi nhận mức tăng Ngày cuối cùng...
Giá bạc tiếp tục đà tăng mạnh mẽ trong tuần thứ hai liên tiếp và đang hướng tới việc đóng cửa trên ngưỡng 30 USD/ounce,...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. ANZ khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Biểu đồ Chỉ số S&P 500 (US500) khung thời gian H4 Nguồn xStation5 Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc liên tiếp trong...
Điểm nổi bật của phiên châu Á-Thái Bình Dương hôm nay là việc công bố dữ liệu kinh tế trong tháng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Dữ liệu CPI tháng 4 (chính thức) từ khu vực đồng euro vào...
Nội dung Livestream hôm nay: Tổng quan về thị trường Nhận định về chính sách lãi suất và lạm phát...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau khi leo dốc lên mức cao nhất kể từ ngày 19/04 gần mốc 2.400 USD/oz,...
Kết phiên ngày 16/05, chỉ số Dow Jones hạ 0,1%, chỉ số này đã có thời điểm vượt mức 40.000 điểm trong phiên...
Cổ phiếu Walmart (WMT.US) đã tăng hơn 6% trong phiên hôm nay sau khi công ty báo cáo thu nhập quý 1 năm 2024 (lịch...
Giá khí tự nhiên tại Mỹ đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Giá hợp đồng tương lai khí tự nhiên...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về lượng tồn kho khí...
Cisco Systems đã báo cáo kết quả tài chính quý 3 vào thứ Tư Báo cáo thu nhập tốt hơn...
Phố Wall mở phiên trái chiều Chỉ số US30 phá vỡ mốc 40.000 điểm Cổ phiếu Deere & Co lao dốc sau khi hạ triển vọng lợi...
Báo cáo sản xuất công nghiệp tháng 4 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 20:15 giờ VN. Báo cáo...
Dữ liệu thị trường nhà ở tháng 4 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
19:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Thực tế 222K; Dự báo...
