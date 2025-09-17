GBPUSD - Khuyến nghị từ IFR (16.05.2024)
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Theo số liệu GDP sơ bộ từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, nền kinh tế Nhật Bản đã suy yếu mạnh hơn dự kiến trong quý 1 năm 2024,...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ hôm qua, giá vàng tiến sát...
Báo cáo CPI công bố hôm qua đã khuấy đảo thị trường và là chất xúc tác khiến cho thị trường...
Kết phiên ngày 15/05, chỉ số S&P 500 tiến 1,17% và lần đầu tiên vượt mốc 5,300 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite...
Monday.com (MNDY.US), công ty phần mềm của Mỹ, tăng gần 20% và là một trong những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất ở Phố Wall...
Giá ca cao đang tăng khoảng 7% trong ngày hôm nay và kéo dài mức tăng trong hai phiên liên tiếp. Điều...
Kim loại quý đang có mức tăng mạnh trong phiên ngày hôm nay sau khi công bố dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ....
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã ban hành báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu của Hoa Kỳ hôm nay lúc...
Phố Wall tăng trưởng sau khi công bố dữ liệu CPI Chỉ số US500 kiểm tra mức 5.300 điểm Cổ phiếu GameStop và AMC sụt giảm sau làn...
Báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố hôm nay khớp với dự kiến của các nhà phân tích, đây...
Dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần - Báo cáo CPI tháng 4 của Mỹ - vừa được công bố lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo...
Mỹ, báo cáo doanh số bán lẻ tháng 4. Thực tế: 0,0% MoM. Dự kiến: 0,4% MoM. Trước đó: 0,7% MoM. Không...
Nội dung sẽ được đề cập đến trong Live: Phân tích dữ liệu CPI. Lạm phát sẽ tác động như thế nào đến...
16:00, Khu vực đồng Euro - Sản xuất công nghiệp tháng 3: So với tháng trước: Thực tế 0,6% MoM; Dự báo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Bất chấp Chỉ số giá sản xuất - PPI tháng 4 của Hoa Kỳ công bố...
Báo cáo Chỉ số tăng trưởng Lương (WPI) mới nhất cho quý 1 năm 2024 đã mang lại tín hiệu tích cực cho Ngân...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Tâm điểm ngày hôm nay sẽ là báo...
