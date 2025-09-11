Lịch kinh tế: Quyết định lãi suất của Fed và BoC được chú ý 📣
Hôm nay là ngày khởi đầu cho nửa cuối tuần đầy căng thẳng về các thông tin kinh tế vĩ mô và tài chính....
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Hôm nay là ngày khởi đầu cho nửa cuối tuần đầy căng thẳng về các thông tin kinh tế vĩ mô và tài chính....
13:00, Đức - Dữ liệu bán lẻ tháng 6: Doanh số bán lẻ theo tháng: thực tế 1,0% MoM; dự báo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/07, chỉ số S&P 500 lùi 0.30% xuống 6,370.86 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0.38%...
Cặp tiền USDJPY đi ngang trong khi đồng đô la đang tăng mạnh (EURUSD: -0,4%, AUDUSD: -0,2%, USDCHF: +0,5%, USDCAD: +0,25%, GBPUSD: -0,1%) Các...
EURUSD tiếp tục giảm so với đầu tuần, kéo dài mức giảm lên gần 2%. Cặp tiền này đã giảm hơn 200 pips, bắt đầu tuần ở...
Phố Wall tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Ba khi các báo cáo lợi nhuận quan trọng tiếp tục được công bố. Mặc dù...
21:00, Hoa Kỳ - JOLTS Tuyển dụng tháng 6: thực tế 7,437 triệu; dự báo 7,510 triệu; trước đó 7,712...
Boeing đã công bố kết quả tài chính quý 2/2025, cho thấy sự cải thiện đáng kể về mặt hoạt động, mặc dù...
Cổ phiếu của Novo Nordisk (NOVOB.DK) giảm khoảng 16% do công ty hạ triển vọng doanh thu và lợi nhuận hoạt động cả năm 2025. Trước đó,...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tăng điểm hôm nay trong bối cảnh mùa công bố lợi nhuận diễn ra sôi động...
Đồng USD đang có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Chỉ số USD Index (USDIDX) tăng 0,20% trong hôm nay, đạt 98,560 điểm...
16:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu bán lẻ tháng 6: Doanh số bán lẻ của Tây Ban Nha: thực tế tăng...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay ghi nhận một vài thông tin đáng chú ý, dù nhìn chung không...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/07, chỉ số S&P 500 nhích 0.02% lên 6,389.77 điểm. S&P 500 đã...
Giá chip của AMD tăng đáng kể? AMD dự kiến tăng giá bộ tăng tốc AI Instinct MI350 từ 15.000 USD lên 25.000 USD — tức...
Mùa báo cáo thu nhập đang bước vào giai đoạn quan trọng với việc công bố kết quả kinh doanh từ bốn trong số bảy công...
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu phiên giao dịch thứ Hai với tâm lý trái chiều, bất chấp đà tăng ban đầu sau...
Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU), đạt được dưới sức ép của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ