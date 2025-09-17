Đồng SEK suy yếu sau khi công bố dữ liệu lạm phát CPI thấp hơn
Lạm phát CPI tháng 4 của Thụy Điển So với tháng trước: Thực tế 0,3% MoM (Dự kiến 0,4% MoM; Trước đó 0,1% MoM) So...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Kết phiên ngày 14/05, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,75% và ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục mới là 16,511.18...
Alibaba - ông lớn Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, báo cáo kết quả tài chính trái chiều...
Đầu tư vào trung tâm dữ liệu đang trở nên ngày càng hấp dẫn do sự bùng nổ nhanh chóng của các công...
"Cổ phiếu meme" lại một lần nữa là điểm nhấn trên Phố Wall, với mức tăng mạnh của các cổ phiếu như AMC và GameStop....
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình nền kinh tế hiện tại...
Đồng USD hiện đang là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang giảm Chỉ số chứng khoán...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 4: PPI không bao gồm Thực phẩm/Năng lượng/Giao thông (so...
Cổ phiếu Paysafe Limited (PSFE.US) - công ty thanh toán trực tuyến của Hoa Kỳ, đang tăng khoảng 14% ngoài phiên nhờ báo...
Nhà Trắng vừa tuyên bố áp dụng mức thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thông báo chủ...
Nguyên nhân: VinFast (mã cổ phiếu: VFS.US) là công ty con của Tập đoàn Vingroup, tập đoàn tư nhân...
Viện nghiên cứu kinh tế ZEW của Đức đã công bố loạt chỉ số tháng 5 vào lúc 16:00 giờ VN hôm nay. Báo...
Đồng GBP đã tăng nhẹ sau khi công bố báo cáo việc làm tháng 3 đáng thất vọng ở Vương quốc Anh vào...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới chốt phiên đầu tiên trong sắc đỏ trước...
Cặp tiền EURUSD là một trong những cặp tiền tệ đáng chú ý nhất trên thị trường ngoại hối trong phiên hôm...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên ổn định Lạm phát PPI tháng 4 của Mỹ, chỉ số ZEW tháng 5 của...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Nhà đầu tư chú ý tập trung vào dữ liệu PMI ISM...
Báo cáo việc làm tháng 3 của Vương quốc Anh được công bố hôm nay lúc 13:00 giờ VN. Báo cáo...
Kết phiên ngày 13/05, chỉ số Dow Jones lùi 0,21%. Chỉ số S&P 500 hạ 0,02%. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite tiến...
