Khảo sát của NY Fed cho thấy lạm phát tăng lên trong trung hạn
Trung tâm Dữ liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York hôm nay đã công bố Khảo sát về kỳ vọng của...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Phiên giao dịch đầu tuần mới trên Phố Wall chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ của các cổ phiếu gắn liền với cơn sốt "cổ phiếu...
Phố Wall mở phiên tuần mới với sắc xanh Cổ phiếu Meme và Apple là tâm điểm trong hôm nay BofA hạ mức xếp hạng của...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. MUFG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Mùa báo cáo thu nhập quý 1 năm 2024 của Phố Wall đang dần đi đến hồi kết, phần lớn các công ty lớn của Mỹ đã...
Tuần này, dự kiến sẽ là một tuần đầy biến động đối với đồng USD, khi một loạt các dữ liệu quan trọng từ Hoa Kỳ được công bố....
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại một tuần giao dịch đầy tích cực với hiệu suất được thống...
Bitcoin tăng 2,30% và đang kiểm tra lại mức kháng cự 63.000 USD. Sau khi thị trường mở phiên tuần mới, giá BTC thậm chí...
Cặp tiền EURUSD sẽ là tâm điểm trong tuần này khi mà các dữ liệu quan trọng về nền kinh tế Mỹ được công bố. Nổi...
Lịch kinh tế ngày hôm nay gần như không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được lên lịch công bố. Sự kiện đáng...
Kết phiên ngày 10/05, chỉ số Dow Jones tiến 0,32%, chỉ số S&P 500 cộng 0,16%. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite lùi...
Thị trường tiền điện tử giảm mạnh trong những giờ cuối cùng của phiên ngày thứ Sáu. Đồng USD phục hồi sau khi dữ liệu niềm tin...
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Michelle Bowman nhấn mạnh sự cần thiết trong việc Ngân hàng Trung ương phải tiến hành...
Chỉ số chứng khoán mở phiên tăng điểm Lợi suất trái phiếu tăng Đồng USD tăng nhẹ Trong phiên cuối...
21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 5 của Đại học Michigan : Điều kiện hiện tại: Thực...
19:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 4: Tỷ lệ thất nghiệp: Thực tế 6,1%; Dự báo 6,2%; Trước đó...
Cổ phiếu của Novavax (NVAX.US) tăng gần 120% ngoài phiên nhờ việc ký kết thỏa thuận cấp phép trị giá 1,2 tỷ USD...
Biểu đồ Cổ phiếu Walt Disney (DIS.US) khung thời gian W1 Nguồn xStation5 Cổ phiếu Walt Disney Company (DIS.US) được giao dịch trên...
