💰Vàng tăng vọt hơn 1.3%
Vàng tăng 1,3% và đang tiến sát đến mức 2.380 USD/ounce, mức đỉnh trong gần ba tuần, . Mức giá này chỉ cách mức...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Chỉ số Hang Seng tăng gần 2,5% trong phiên hôm nay và là chỉ số chứng khoán trong khu vực châu Á-Thái...
Chứng khoán châu Âu mở cửa tăng trưởng Biên bản ECB và dữ liệu việc làm của Canada tháng 4 Bài...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau chuỗi ngày ảm đạm, giá vàng thế giới bật tăng mạnh mẽ trong...
Loạt dữ liệu của Vương quốc Anh bao gồm dữ liệu GDP cho quý 1 năm 2024 và dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 3 đã được...
Kết phiên ngày 09/05, chỉ số Dow Jones tăng 0,85% và ghi nhận chuỗi leo dốc dài nhất kể từ chuỗi 9 phiên...
Cổ phiếu AppLovin (APP.US) tăng hơn 18% sau khi công bố báo cáo thu nhập quý 1. Công ty đã cho thấy mức tăng...
Walt Disney đã công bố kết quả tài chính quý 1 trong tuần này. Báo cáo cho thấy doanh...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA: Thực tế 79 tỷ feet khối (Dự kiến 87 tỷ feet khối, trước đó 59 tỷ feet khối)
Đồng USD lao dốc sau khi kiểm tra mức kháng cự quan trọng Lợi suất trái phiếu giữ ở mức ổn định Không có...
Tuyên bố trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ: Thực tế 231K (Dự kiến 212K, Trước đó 209K). Chỉ số đã tăng vọt sau khi công...
Đồng GBP đã phục hồi mạnh mẽ trở lại sau khi thống đốc Bailey nói rằng vẫn chưa đến lúc ngân hàng phải cắt giảm lãi...
Quyết định lãi suất của BoE. Thực tế: 5,25%. Dự kiến: 5,25%. Trước đó: 5,25%. Tỷ lệ phân phối phiếu bầu của các thành...
ARM Holdings (ARM.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 1 năm 2024 vào sáng hôm nay sau khi phố...
Sự kiện quan trọng nhất trong phiên hôm nay là quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Anh. Nhiều nhà...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Tính đến đầu giờ chiều nay, giá vàng trong nước mà đại...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay sẽ suy yếu Đồng Yên tăng mạnh sau khi có sự can thiệp của...
Kết phiên ngày 08/05, chỉ số Dow Jones tiến 0,44%, ghi nhận chuỗi leo dốc dài nhất trong năm 2024. Chỉ số S&P 500 gần...
