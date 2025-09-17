Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên hôm nay với diễn biến trái chiều
Disney công bố BCDT Q1 2024 trái chiều Cổ phiếu Palantir' giảm hơn 10% sau khi dự báo doanh thu cho cả năm yếu...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Disney công bố BCDT Q1 2024 trái chiều Cổ phiếu Palantir' giảm hơn 10% sau khi dự báo doanh thu cho cả năm yếu...
Ông lớn ngành giải trí vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 vào hôm nay. Mặc dù công ty...
Oil Hiện đang có những đồn đoán về việc liệu các nước OPEC+ có tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu khai thác tự...
Giá phát thải carbon của châu Âu (EMISS) đang giảm mạnh trong phiên hôm nay, với mức giảm hơn 3% do nhu cầu sử dụng...
Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) là tâm điểm của thị trường vào sáng hôm...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới có phiên giao dịch đầu tuần khá...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở phiên tăng điểm Dữ liệu cấp hai từ Châu Âu và Canada, bài phát...
Dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy tháng 3 của Đức được công bố lúc 13:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
Kết phiên ngày 06/05, chỉ số Dow Jones tăng 0,46%, đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của chỉ số này....
Cuối tuần qua, các đồng tiền điện tử bao gồm Bitcoin, đều cho thấy mức tăng mạnh mẽ và tiếp tục kéo dài đà tăng cho...
Chỉ số Phố Wall mở cửa tăng điểm Chỉ số S&P 500 đang củng cố ở mức đỉnh trong 3 tuần Cổ phiếu Perficient tăng 50% sau khi chấp nhận...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ (NATGAS) đã tăng trong tháng 4 vừa qua, đánh dấu tháng tăng đầu tiên...
Báo cáo thu nhập quý 1 năm 2024 từ các công ty lớn nhất của Hoa Kỳ đã được công bố nhưng điều đó...
Bitcoin tăng 2,1% lên mức 65.000USD trong phiên đầu tiên của tuần mới. Đợt điều chỉnh gần đây của thị trường tiền điện tử đã...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại tuần giao dịch nghỉ lễ dài hạn vừa qua, giá vàng...
14:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI tháng 4: PMI Dịch vụ: Thực tế 56,2; Dự báo 56,0; Trước đó 56,1 14:45, Ý - Dữ...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ tập trung chủ yếu bởi các bài phát biểu của các thống đốc ngân hàng...
Các chỉ số chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương đang trải qua một phiên giao dịch trái chiều....
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ