Trong tuần trước, một loạt các sự kiện quan trọng được công bố và tâm điểm trong đó chính là quyết định...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
20:45 - Dữ liệu PMI dịch vụ tháng 4 của Hoa Kỳ. Thực tế: 51,3. Dự kiến: 50,9 Trước đó: 51,7. 21:00 - Dữ liệu ISM dịch vụ tháng...
Chỉ số US100 tăng vọt sau khi công bố NFP thấp hơn dự kiến Cổ phiếu Apple tăng gần 7% sau khi Phố Wall mở cửa Dữ liệu ISM PMI...
Báo cáo NFP tháng 4 của Hoa Kỳ. Thay đổi việc làm phi nông nghiệp. Thực tế: 175 nghìn. Dự...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới có phiên thứ 3 liên tiếp trì...
Dữ liệu PMI dịch vụ tháng 4 (chính thức) của Vương quốc Anh. Thực tế: 55,0; Dự kiến: 54,9; Trước đó: 53.1. Chỉ số tổng hợp: Thực...
Ngân hàng Norges quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,5%, phù hợp với dự kiến của các nhà phân tích. Cặp...
Chứng khoán châu Âu mở phiên tăng điểm. Tâm điểm của hôm nay sẽ là báo cáo NFP...
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) tăng gần 6% ngoài phiên sau khi công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2024 tốt hơn dự kiến....
Kết phiên ngày 02/05, chỉ số Dow Jones tăng 0,85%. Chỉ số S&P 500 tiến 0,91%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng...
Cổ phiếu Qualcomm (QCOM.US) tăng 6,50% sau khi công bố báo cáo thu nhập vượt mong đợi. Công ty ghi nhận doanh thu ròng...
Phố Wall mở cửa với mức tăng nhẹ Chỉ số USD tăng vọt vào đầu phiên Mỹ Lợi suất trái phiếu giảm sau quyết định lãi suất của...
21:00, Hoa Kỳ - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 3: Đơn đặt hàng xuất xưởng: Thực tế 0,5% MoM;...
Hôm nay, sau khi Phố Wall đóng cửa, Apple (AAPL.US) sẽ công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2024 của mình,...
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ được công bố ở mức 207 nghìn so với dư kiến 211 nghìn và trước đó 208 nghìn...
Biểu đồ giá Dầu (OIL.WTI) khung thời gian H4 Nguồn xStation5 Khép lại phiên 1/5 vừa qua, giá dầu thô...
Hoa Kỳ, Dữ liệu sa thải việc làm theo báo cáo của Challenger là 64,789k so với trước đó 90,309k
Cặp tiền USDJPY đã phục hồi mạnh mẽ sau khi cặp tiền giảm mạnh bởi thông tin khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) can...
Dữ liệu PMI tháng 4 (chính thức) từ khu vực Eurozone Đức. Thực tế 42,5. Trước đó: 42,2 Khu vực đồng Euro. Thực tế...
