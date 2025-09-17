Lịch kinh tế: Giới đầu tư tập trung sự chú ý vào kết quả tài chính Q1 năm 2024 của Apple
Chứng khoán châu Âu mở phiên tăng trưởng Cặp tiền EURUSD tăng trở lại mức 1,07 sau nhận định của Powell PMI sản...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới có phiên “kỷ niệm” ngày...
Kết phiên ngày 01/05, chỉ số Dow Jones tiến 0,23%, chỉ số S&P 500 mất 0,34%, còn chỉ số Nasdaq Composite lùi...
Mục tiêu kép của Fed (gồm kiểm soát lạm phát và duy trì việc làm) đã đạt được những tiến bộ đáng...
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,5%, phù hợp với dự kiến. Tuy...
Biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1 Nguồn xStation5 Trên biểu đồ hằng giờ (H1), chúng ta có thể...
Biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1 Nguồn xStation5 Dù sở hữu hai phiên cuối của tuần giao dịch vừa qua...
21:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 4 của Đại học Michigan : Điều kiện...
Dữ liệu PCE không có nhiều thay đổi so với dự kiến Lợi suất trái phiếu sụt giảm trong phiên hôm nay Đồng USD phục...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. ANZ khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (tại giá...
Loạt dữ liệu tháng 3 từ Hoa Kỳ, bao gồm cả lạm phát PCE, đã được công bố hôm nay lúc 19:30. Báo cáo...
Biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian M30 Nguồn xStation5 Kết thúc một tuần giao dịch đầy sự thú vị sẽ là...
Cặp tiền USDJPY đã xảy ra một đợt giảm mạnh vào chiều nay khiến các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu Ngân hàng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Những người tin tưởng rằng Ngân hàng trung ương Nhật Bản - BOJ sẽ ra...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 0,1% trong phiên hôm nay. Quyết định này...
14:00 giờ VN - Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha: Thực tế 12,29%. Dự kiến 11,92%. Trước đó 11,76% Doanh số bán lẻ (điều chỉnh...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Dữ liệu kỳ vọng lạm phát 1 năm và 3 năm của ECB Tâm...
Công ty lớn nhất Phố Wall, Microsoft (MSFT.US) đã báo cáo kết quả vượt dự kiến trên hầu hết các số liệu, với hiệu...
Kết phiên ngày 25/04, chỉ số Dow Jones rớt 0,98%, phần lớn mức giảm này bị ảnh hưởng bởi đà giảm mạnh của cổ...
