Tin đầu ngày (26.04.2024): "Sắc đỏ" bao trùm phố Wall trong phiên ngày hôm qua
Kết phiên ngày 25/04, chỉ số Dow Jones rớt 0,98%, phần lớn mức giảm này bị ảnh hưởng bởi đà giảm mạnh của cổ...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Chỉ số US100 đã tăng gần 1,5% sau khi các công ty công nghệ lớn Microsoft (MSFT.US) và Alphabet (GOOGL.US) báo...
Một ông lớn dược phẩm Anh GlaxoSmithKline (GSK.UK) đã kiện Pfizer và BioNTech ra tòa án liên bang Mỹ, cáo...
BoJ lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2007 tại cuộc họp tháng 3 Ngân hàng từ bỏ chính sách kiểm...
Phố Wall đã giảm mạnh sau khi dữ liệu GDP quý 1 năm 2024 được công bố vào tối hôm nay. Tỷ lệ tăng trưởng GDP chỉ ở mức...
Hợp đồng tương lai của lúa mì Chicago trên sàn CBOT vẫn đang được giao dịch quanh mức 615 USD/bushel do lo ngại về tình...
Phố Wall mở phiên với diễn biến ảm đạm. Chỉ số US100 mất gần 1% Chỉ số US30 và US2000 ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lần lượt...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố dữ liệu tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ vào lúc...
GDP quý 1 của Hoa Kỳ (so với quý trước): Thực tế 1,6% QoQ. Dự kiến 2,5% QoQ. Trước đó 3,4% QoQ (chỉ số giảm phát GDP được...
Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Đóng lại phiên giao dịch thứ Tư, giá vàng thế giới có...
Đồng JPY tiếp tục là một trong những đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10 và đã giảm xuống mức đáy kỷ lục trước khi Ngân...
Lịch kinh tế hôm nay sẽ có rất nhiều dữ liệu và sự kiện quan trọng và trong đó chủ yếu sẽ là các báo...
Meta đã công bố kết quả tài chính cho quý 1 năm 2024 tương đối tích cực, vượt qua dự kiến của các nhà...
IBM vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 tích cực, tuy nhiên giá cổ phiếu lại đang lao dốc ngoài phiên....
Kết phiên ngày 24/04, chỉ số S&P 500 nhích 0,02%, còn chỉ số Dow Jones mất 0,11%. Trong khi đó, chỉ...
HSBC đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPCHF. HSBC khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (market):...
HSBC đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. HSBC khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo về tồn kho dầu của Hoa Kỳ lúc 21:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (market): 0.6503 Target:...
