Mở phiên Mỹ: Phố Wall tiếp tục tăng trưởng, cổ phiếu Texas Instruments vọt hơn 7%
Phần lớn các chỉ số Phố Wall mở phiên Mỹ tăng điểm Chỉ số US100 chững lại sau khi chạm mức fibo thoái lui 38,2% Texas Instruments...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Cặp tiền USDCAD đã tăng mạnh vào lúc 19:30 hôm nay, sau khi dữ liệu từ Hoa Kỳ và Canada được công bố cùng...
Cổ phiếu của ông lớn ngành hàng không vũ trụ Boeing (BA.US) đang tăng gần 3% ngoài phiên hôm nay. Lý...
Tesla (TSLA.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 1 năm 2024 vào ngày hôm qua sau khi thị trường chứng...
Tập đoàn viễn thông lớn nhất của Hoa Kỳ AT&T (T.US) đã báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng, mặc dù doanh...
Dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp CBI từ Vương quốc Anh giảm mạnh hơn dự kiến. Thực tế -23. Dự kiến -16. Trước đó -18 Tuy nhiên,...
Binancecoin (BNB) - mã token của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, gần đây đã cho thấy sự ổn định đáng...
Đồng CAD đang là đồng tiền có mức tăng tốt nhất trên thị trường ngoại hối vào hôm nay nhờ số liệu lạm phát CPI...
Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 4 của Đức. Thực tế 89,4. Dự kiến 88,8 Điều kiện hiện tại. Thực tế 88,9. Dự kiến 88,7 Kỳ...
Sau mức tăng ngày hôm qua của các chỉ số Phố Wall, đà tăng sẽ tiếp tục kéo dài qua các chỉ số chứng khoán...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch thứ Ba khép lại với nhiều “sóng gió”...
Nhà sản xuất xe điện Tesla đã báo cáo kết quả tài chính Q1 năm 2024 thấp hơn nhiều so với dự kiến của các...
Kết phiên ngày 23/04, chỉ số Dow Jones tăng 0,69%. Chỉ số S&P 500 tiến 1,2%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,59%. Thị...
Theo các báo cáo vẫn chưa được xác nhận từ tài khoản "Phone Chip Expert" nổi tiếng trên Weibo, Apple...
Chỉ số Fed khu vực Richmond của Hoa Kỳ đạt -7 so với dự kiến -8 và trước đó -11. Doanh số bán nhà mới tại Hoa Kỳ: Thực...
Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi mở phiên. US500 tăng 0,6% sau khi dữ liệu PMI S&P flash yếu hơn dự kiến. Giá...
Chỉ số PMI tổng hợp S&P của Hoa Kỳ (tháng 4). Thực tế 50,9. Dự kiến 52. Trước đó 52,1 PMI sản xuất: Thực tế 49,9. Dự...
Cổ phiếu General Electric (GE.US) đang tăng gần 4,5% ngoài phiên sau khi công bố kết quả tốt hơn dự kiến và dự báo...
Giá lúa mì tương lai tại Chicago tăng vọt gần 10% sau khi chạm "đáy" vào thời điểm đáo hạn hợp đồng...
