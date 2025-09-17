Chứng khoán Trung Quốc tăng trưởng sau khi Goldman Sachs và UBS nâng mức xếp hạng📈
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc đang cho thấy sự tăng trưởng trong phiên hôm nay. Lý do để giải thích cho đà...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc đang cho thấy sự tăng trưởng trong phiên hôm nay. Lý do để giải thích cho đà...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá cổ phiếu Tesla đã giảm 43% kể từ đầu năm 2024 và hiện đang...
Chỉ số Nasdaq-100 (US100) cùng các chỉ số khác của Phố Wall đang cho thấy sự suy yếu trong thời gian gần đây. Tình hình...
Chỉ số PMI Flash tháng 4 từ Vương quốc Anh được công bố hôm nay lúc 15:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy...
Biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1 Nguồn xStation5 Sự im ắng trong tình hình địa chính trị toàn...
Chỉ số PMI Flash tháng 4 từ Pháp và Đức lần lượt được công bố vào sáng nay lúc 14:15 và 14:30 giờ...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Dữ liệu PMI flash tháng 4 từ Châu Âu và Hoa Kỳ Báo...
Kết phiên ngày 22/04, chỉ số Dow Jones tăng 0,67%. Chỉ số S&P 500 tiến 0,87%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng...
Tương lai của lĩnh vực hội nghị trực tuyến Đại dịch COVID-19 chính là bước ngoặt thực sự của thị trường phần mềm hội nghị trực tuyến....
Cổ phiếu của MicroStrategy (MSTR.US) cùng các cổ phiếu khác của Mỹ liên quan đến tiền điện tử đang tăng trưởng trong phiên...
Đà giảm của dầu Brent (OIL) bắt đầu từ nửa đầu tháng Tư đã có những dấu hiệu chậm lại. Các cuộc không kích...
Giá vàng và các kim loại quý khác đang giảm mạnh trong phiên đầu tuần mới. VÀNG giảm 2%, PLATIN...
Chỉ số Phố Wall tăng điểm Căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, thị trường chứng khoán phục hồi Tesla tụt dốc sau tuyên bố giảm giá Các...
Mùa báo cáo thu nhập quý 1 năm 2024 của Phố Wall đang bước vào giai đoạn sôi nổi nhất. Nhà đầu tư sắp nhận...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá vàng ghi nhận sắc xanh...
Căng thẳng Trung Đông là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên thị trường vào tuần trước và...
Sự kiện halving Bitcoin đã diễn ra vào rạng sáng ngày thứ Bảy. Mặc dù có nhiều đồn đoán bên ngoài...
Khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu cùng với đợt bán tháo chỉ số chứng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ