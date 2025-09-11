DE40: Thị trường chứng khoán châu Âu phản ứng trái chiều sau thỏa thuận EU-Hoa Kỳ
Phiên giao dịch ngày thứ Hai trên các thị trường châu Âu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang có...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Đà giảm của giá dầu trong phiên thứ Sáu tuần trước đã được bù đắp hoàn toàn trong hôm nay,...
Tin lớn nhất cuối tuần qua là thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ. Với bất kỳ thỏa thuận thương mại nào do Donald Trump làm...
Hiện tại, hầu hết các nền kinh tế lớn đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, do đó một trong những rủi ro chính đối với...
Sau thông báo về thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, tỷ giá hối đoái EUR/USD...
EURUSD giảm 0,5% sau khi Mỹ và EU đạt được thỏa thuận thương mại. Khi rủi ro thuế quan đã tạm lắng, thị trường chuyển hướng tập trung sang...
Tuần này là một tuần rất quan trọng khi mà có hàng loạt các sự kiện lớn sắp xảy ra bao gồm, hạn chót thuế...
Hợp đồng tương lai dự báo phiên giao dịch tiền mặt hôm nay tại châu Âu sẽ mở cửa trong sắc xanh. Sự chú...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/07, chỉ số S&P 500 tiến 0.4% lên 6,388.64 điểm, ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ...
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo rằng bà đã có một cuộc điện đàm tích...
Phố Wall mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu với mức tăng nhẹ, sau khi các chỉ số US500 và US100 thiết lập mức cao kỷ...
19:30, Hoa Kỳ - Đơn đặt hàng hóa lâu bền tháng 6: Đơn đặt hàng hàng hóa bền:...
Giá vàng đang trải qua phiên giảm thứ ba liên tiếp, đánh dấu chuỗi ngày giảm dài nhất kể từ cuối tháng...
Cổ phiếu Intel (INTC.US) giảm mạnh sau báo cáo tài chính quý, chủ yếu do thông báo về việc sa thải hàng...
Cổ phiếu châu Âu chịu áp lực do kỳ vọng cắt giảm lãi suất của ECB giảm xuống Dù S&P 500 và Nasdaq đã...
Cổ phiếu châu Âu giảm nhẹ trong phiên cuối tuần, khi giới đầu tư trở nên thận trọng trước thời hạn chót đàm phán...
Đồng GBP mất đà vào cuối tuần sau khi căng thẳng giữa Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell dịu lại (GBPUSD: -0,25%). Đà...
EURUSD giảm gần 0,1% sau khi ECB công bố dự báo lạm phát mới nhất. Theo khảo sát mới nhất, dự báo lạm phát...
