Lịch kinh tế: Hàng loạt các BCDT từ những gã khổng lồ công nghệ được công bố trong tuần 📃
Lịch kinh tế ngày hôm nay, sẽ không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố mà tác động mạnh...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lịch kinh tế ngày hôm nay, sẽ không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố mà tác động mạnh...
Kết phiên ngày 19/04, chỉ số Nasdaq Composite mất 2,05%, chỉ số S&P 500 lùi 0,88%. Cả 2 chỉ số này đều đã giảm...
Giá Niken đang ghi nhận đợt tăng mạnh và các hợp đồng tương lai đã tiến sát mức 19.500 USD/tấn. Vào ngày...
Chỉ trong vài giờ nữa, sự kiện halving Bitcoin sẽ diễn ra. Đây có thể là tin tức tích cực hỗ trợ cho các nhà...
Hiện tại, chỉ số Nasdaq100 (US100) đang mất hơn 1% và cặp tiền EURUSD đã xóa bỏ một phần mức tăng trước đó, nhưng vẫn cho thấy...
Chỉ số chứng khoán Mỹ mở phiên tối nay giảm nhẹ Đồng USD chững lại sau đợt tăng mạnh Diễn biến của lợi suất trái phiếu...
Giá dầu thô đã tăng hơn 4% vào sáng nay sau khi Israel đáp trả cuộc tấn công tên lửa gần đây...
Ca cao mở phiên hôm nay với một khoảng "gap" tăng khá lớn và hiện đang tăng hơn 5% trong phiên. Dữ liệu về sản...
Chỉ số US500 tiếp tục lao dốc trong tuần thứ ba liên tiếp và hiện đang củng cố quanh đường trung bình SMA100. Mức này hiện đang...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Sau khi lập đỉnh kỷ lục tại mức giá 2.431 USD/oz vào ngày 12/03...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu và phố Wall giảm mạnh Israel trả đũa vụ tấn công tên lửa của...
Doanh số bán lẻ ở Anh. Thực tế 0%. Dự báo 0,3%. Trước đó 0,0% Doanh số bán lẻ cốt lõi. Thực...
Netflix vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý đầu năm 2024. Công ty đã...
Kết phiên ngày 18/04, chỉ số S&P 500 lùi 0,22%, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,52%, với đà sụt giảm này,...
Cổ phiếu của US Bancorp (USB.US) đang mất gần 5,2% ngoài phiên sau khi công ty công bố kết quả quý 1 năm 2024....
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Phiên giao dịch thứ Ba vừa qua chứng kiến thị trường vàng thế giới...
Chứng khoán châu Âu mở phiên tăng trưởng Dữ liệu CPI chính thức từ châu Âu, tồn kho dầu thô...
CPI tháng 3 của Vương quốc Anh đạt 3,2% YoY dự kiến 3,1% YoY và Trước đó 3,4% YoY (so với tháng trước:...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ