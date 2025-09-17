Tin đầu ngày (17.04.2024): Đồng USD tiếp tục tăng mạnh gây áp lực lên các chỉ số phố Wall📣
Kết phiên ngày 16/04, chỉ số S&P 500 lùi 0,21%, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,12%. Trong khi, chỉ số Dow Jones tiến...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hiện đang tham dự phiên họp khai mạc sáng kiến kinh tế hàng đầu của Viện Canada:...
US100 (Khung D1) Sau khi phố Wall mở cửa, chỉ số US100 đã giảm gần 0,80%, nhưng hiện tại phe mua đã ngăn chặn đà giảm của chỉ...
Đồng USD tăng nhẹ sau khi phố Wall mở cửa Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đến mức quan trọng Chỉ số chứng khoán giảm nhẹ sau khi...
20:15, Hoa Kỳ - Sản xuất công nghiệp tháng 3: Sản xuất công nghiệp: Thực tế 0,00% YoY; Trước đó...
Morgan Stanley (MS.US): Morgan Stanley đã công bố báo cáo doanh thu quý 1 năm 2024 tích cực, nhờ sự mạnh mẽ...
19:30, Hoa Kỳ - Giấy phép xây dựng tháng 3: Thực tế 1,458M; Dự kiến 1,514M; Trước đó 1,523M; Thực...
Dữ liệu CPI tháng 3 của Canada được công bố lúc 19:30 tối hôm nay. Báo cáo dự kiến sẽ cho thấy chỉ số CPI tổng...
Vinfast dự kiến báo cáo tài chính quý 2 vào ngày 17 tháng 4 năm 2024 Cổ phiếu của Công...
Hôm nay, hai công ty lớn của Mỹ liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế (UnitedHealth) và thiết bị y tế (Johnson & Johnson) đã...
Biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian M30 Nguồn xStation5 Sau khi giá quét về đáy thấp nhất 2.325...
Đức, Chỉ số ZEW tháng 4: Tâm lý Kinh tế ZEW. Thực tế: 42,9. Dự kiến: 36,0. Trước đó: 31.7 Tình...
Cặp tiền USDCAD có thể sẽ biến động mạnh vào tối nay sau khi công bố dữ liệu CPI tháng 3 của Canada vào lúc 19:30...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kỳ vọng về việc các Ngân hàng trung ương (NHTW) lớn trên...
Ông lớn giải trí đa quốc gia Live Nation (LYV.US) đang giảm hơn 8% ngoài phiên do thông tin bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ...
Tình hình ở Trung Đông và đợt suy thoái mạnh mẽ trên Phố Wall vẫn đang là chủ đề được bàn tán...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Diễn biến Trung Đông vẫn đang là chủ đề được chú ý...
Dữ liệu thị trường việc làm tháng 2 của Vương quốc Anh được công bố hôm nay lúc 13:00 giờ VN. Báo cáo dự...
Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel...
