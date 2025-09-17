Cổ phiếu BlackRock giảm 1.50% mặc dù BCDT vượt dự kiến 📊
BlackRock đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2024 cao hơn dự kiến của các nhà phân tích....
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
BlackRock đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2024 cao hơn dự kiến của các nhà phân tích....
Các chỉ số chứng khoán mở phiên cuối tuần giảm điểm Chỉ số USDIDX tiếp tục leo dốc. Lợi suất trái phiếu...
Giá bạc đã kiểm tra vùng 29 USD/ounce trong phiên hôm nay, sau khi vàng đạt mức đỉnh lịch sử mới vượt qua 2.400...
Cổ phiếu Globe Life (GL.US) - một công ty bảo hiểm được niêm yết trên S&P 500, đã giảm hơn 54% vào thứ Năm, đóng...
Cặp tiền GBPUSD đang giảm mạnh trong ngày hôm nay, xuống mức thấp nhất trong gần 5 tháng! Đà giảm này được thúc...
VÀNG đã tăng lên mức 2400 USD bất chấp việc đồng USD đang mạnh lên, nhưng sau khi chạm mức kháng cự tâm lý...
Cặp tiền EURUSD đã giảm rất mạnh trong phiên hôm nay với mức giảm hơn 0,4%. Nguyên nhân chính khiến cho cặp tiền...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 3 của Thụy Điển: So với cùng kỳ: Thực tế 4,1% YoY. Dự kiến 4,4% YoY. Trước đó 4,5% YoY So...
Chỉ số DAX và FTSE dự kiến mở phiên châu Âu sẽ tăng điểm Loạt dữ liệu của Anh mạnh hơn dự kiến, lạm phát chính...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Giá vàng thế giới chạm mốc 2.395 USD/oz vào lúc 9h sáng...
13:45 - Chỉ số lạm phát chính thức từ Pháp HICP (so với cùng kỳ): Thực tế 2,4% YoY so với dữ liệu được công bố...
Sản lượng sản xuất của Vương quốc Anh: 1,2% MoM so với dự kiến 0,1% MoM và trước đó 0% MoM Sản xuất công nghiệp (so với...
Kết phiên ngày 11/04, chỉ số S&P 500 tiến 0,74%. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,68%, mức cao kỷ lục. Trong khi, chỉ số...
CarMax (KMX.US) là một trong những cổ phiếu phố Wall có mức giảm mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Giá cổ phiếu của công...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Rivian Automotive (RIVN.US) - nhà sản xuất xe điện Mỹ, đang cho thấy sự suy yếu trong phiên ngày hôm nay. Cổ phiếu của hãng...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo về tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ hôm...
Chỉ số Phố Wall mở phiên Mỹ tăng điểm Chỉ số US2000 đang cố gắng vượt qua mức 2.050 điểm Cổ phiếu Fastenal giảm 5% sau báo cáo...
John Williams, chủ tịch chi nhánh ngân hàng New York, hôm nay đã có bài phát biểu về nền kinh tế...
Sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều năng lượng vẫn ở mức thấp nhưng dự kiến sẽ phục hồi trong...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ