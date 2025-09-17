CẬP NHẬT MỚI: Đồng USD lao dốc sau dữ liệu PPI
Báo cáo lạm phát PPI tháng 3 của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo dự...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Yêu cầu tiếp tục trợ cấp thất nghiệp: Thực tế 1.817K; Dự báo 1.800K;...
Đúng như dự kiến của các nhà phân tích, ECB quyết định giữ nguyên cả 3 mức lãi suất chính. Trong...
Sau khi đạt mức kỷ lục vào phiên thứ Ba ở mức 2.365 USD/oz, giá vàng thế giới đã nhanh chóng suy yếu ở phiên...
Thời điểm hiện tại, đồng JPY đang là đồng tiền có sức hút nhất ở trên thị trường ngoại hối. Báo cáo CPI của Mỹ...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại phiên giao dịch “sóng gió” hôm...
Chứng khoán châu Âu mở phiên suy yếu Tâm điểm của hôm nay - Quyết định lãi suất của ECB và báo...
Kết phiên ngày 10/04, chỉ số Dow Jones rớt 1,09% và chỉ số S&P 500 mất 0,95%. Trong khi đó, chỉ số...
Giá dầu tăng vọt sau báo cáo của Bloomberg về căng thẳng ở Trung Đông đang có dấu hiệu leo thang. Theo báo cáo...
Biên bản cuộc họp FOMC mới được công bố có thể xem là hơi hướng diều hâu. Mặc dù trong báo cáo có...
Biên bản FOMC về cuộc họp tháng 3 năm 2024 đã được công bố hôm nay lúc 01:00 giờ VN. Dưới đây là những...
Đồng USD đang là đồng tiền mạnh nhất trong nhóm G10. Báo cáo CPI gây bất ngờ theo hướng "diều hâu", cho...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố báo cáo về tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ vào lúc 21:30 giờ VN hôm...
Ngân hàng Trung ương Canada (Bank of Canada) đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào hôm...
Phố Wall lao dốc sau khi dữ liệu CPI tăng mạnh Chỉ số US30 vượt qua mức hỗ trợ quan trọng Cổ phiếu Delta Air Lines tăng vọt sau BCDT quý...
Báo cáo CPI tháng 3 của Mỹ cao hơn dự kiến đã gây ra biến động mạnh mẽ trên thị trường. Đây là một...
Báo cáo lạm phát CPI tháng 3 của Mỹ được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
Bitcoin Cash (BCH) - đồng tiền điện tử được "tách" ra từ Bitcoin sau sự kiện hard fork vào năm 2017, đang giảm 9% trong phiên...
