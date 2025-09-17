Thị trường nổi bật: NZDUSD (10.04.2024)
Hôm nay, RBNZ đã công bố quyết định lãi suất của mình vào lúc 09:00 giờ VN. Hội đồng ngân hàng...
Tin tức thị trường
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Hôm nay, RBNZ đã công bố quyết định lãi suất của mình vào lúc 09:00 giờ VN. Hội đồng ngân hàng...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Khép lại một phiên giao dịch thứ Ba không quá biến động...
Chỉ số CPI ở Na Uy: So với cùng kỳ: Thực tế 3,9% YoY. Dự kiến 4,2% YoY và Trước đó 4,5% YoY So với tháng...
Chỉ số tương lai của Hang Seng Trung Quốc (CHN.cash) đã tăng trên mức 6.000 điểm vào hôm nay. Cơ quan xếp hạng Fitch Ratings...
Chứng khoán châu Âu mở phiên tăng điểm Đồng NOK sụt giảm sau khi công bố dữ liệu CPI suy yếu. Tâm điểm...
Kết phiên ngày 09/04, chỉ số Dow Jones hạ 0,02%, có thời điểm chỉ số đã giảm tới 0,82%. Chỉ số S&P...
Thị trường tiền điện tử đã cho thấy sự suy yếu trong phiên hôm nay, với việc Bitcoin lao dốc 4,5% bởi những lo ngại về chính...
Giá ca cao đã quay trở lại mức trên 10.000 USD/tấn, khiến cho các nhà đầu cơ bán khống phải cắt lỗ ồ ạt. Đà...
Phố Wall mở cửa tăng nhẹ. Chỉ số US500 tăng 0.3% Microsoft đầu tư 2,9 tỷ USD vào AI ở Nhật Bản. Cổ phiếu Pfizer tăng vọt nhờ kết...
Cổ phiếu của các công ty vũ khí châu Âu đang bốc hơi khoảng 5 cho đến 10% trong phiên hôm nay, mặc dù...
Công ty thiết bị và công nghệ thẩm mỹ y tế InMode (INMD.US) của Israel giảm 9% ngoài phiên sau một loạt các vụ kiện...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. IFR khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Giá vàng (GOLD) tiếp tục đà tăng mạnh mẽ với mức tăng hơn 1% trong ngày hôm nay, qua đó thiết lập mức đỉnh lịch...
Giá vàng giao ngay vừa ghi nhận chuỗi 8 phiên liên tiếp thiết lập các mốc kỷ lục mới trong lịch sử. Dù phiên...
Dữ liệu lạm phát CPI của ngày mai có thể sẽ là bước ngoặt cho việc định hình xu hướng của chỉ số. Nếu báo cáo...
Lịch kinh tế ngày hôm nay hầu như không có dữ liệu nào được công bố. Nhà đầu tư có một chút...
Kết phiên ngày 08/04, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,03% và chỉ số S&P 500 mất 0,04%. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite...
Công ty Microchip Technology đã củng cố mối quan hệ hợp tác với Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) thông qua việc...
Bitcoin mở phiên đầu tuần mới với mức tăng mạnh và đã vượt qua mốc 72.400 USD. Đồng tiền điện tử này đang tiến tới giai đoạn...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ