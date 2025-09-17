Mở phiên Mỹ: Phố Wall mở phiên đầu tiên của tuần mới ổn định 🧭
Chỉ số chứng khoán Mỹ mở phiên tăng điểm Đồng USD suy yếu đã hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Lợi suất trái...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Credit Agricole khuyến nghị mở vị bán trên cặp tiền với các mức...
Cặp tiền EURUSD đã giảm mạnh trong tuần trước và chạm vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 1,07. Đây cũng là mức hỗ trợ đã...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của quý 2/2024, giá...
Thị trường dầu mỏ đang nhận được nhiều sự chú ý từ giới đầu tư vào đầu tuần mới, khi giá dầu mở phiên hôm nay với...
Dầu Brent và WTI mở phiên tuần mới với khoảng "gap" giảm, sau khi căng thẳng ở Trung Đông có phần hạ nhiệt. Israel...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên ổn định Dữ liệu cấp hai từ Châu Âu Quyết định lãi...
Trong tuần trước, mọi sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào báo cáo thị trường lao động của Mỹ. Dữ liệu đã...
Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 2 của Đức được công bố hôm nay lúc 13:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
Kết phiên ngày 05/04, chỉ số Dow Jones tăng 0,8% và chỉ số S&P 500 tiến 1,11%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite...
Thống đốc Cục Dự Trữ Liên bang, Michelle W. Bowman Sau báo cáo thị trường lao động của Mỹ thành viên Fed Bowman đã...
Mặc dù dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy sự mạnh mẽ, nhưng giá vàng vẫn tiếp tục tăng trưởng, đạt mức đỉnh lịch sử mới và...
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ tăng nhẹ vào đầu phiên Báo cáo NFP mạnh mẽ làm thay đổi kỳ vọng về việc...
19:30 giờ VN, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 3: Bảng lương phi nông nghiệp: Thực tế 303K; Dự kiến...
19:30 giờ VN - Canada, Thay đổi việc làm: Thực tế -2,2 nghìn. Dự kiến 25 nghìn. Trước đó 40,7 nghìn Lương...
Biểu đồ Chỉ số US500 khung thời gian H4 Nguồn xStation5 Thước đo rộng nhất Phố Wall - US500 sụt hơn 100 điểm, có lúc xuống dưới...
Những tháng gần đây, vào phiên Á Bitcoin đều cho thấy mức tăng mạnh mẽ, thế nhưng phiên hôm nay lại giao dịch...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng thế giới...
