Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP và các bài phát biểu của thành viên Fed
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay sẽ suy yếu Dữ liệu PMI xây dựng và doanh số bán...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 2 của Đức đạt 0,2% MoM. Dự kiến 0,7% và Trước đó -11,4% Giá nhập khẩu tháng...
Kết phiên ngày 04/04, chỉ số Dow Jones rớt 1,35% ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2023 và...
Lévi-Strauss (LEVI.US) - nhà sản xuất quần áo và giày dép, đang tăng hơn 15% trong phiên hôm...
Công ty mẹ của Google - Alphabet, đang cân nhắc mua lại HubSpot một công ty phần mềm marketing trực tuyến, hiện đang được định giá...
Tình hình ở Trung Đông đang cho thấy căng thẳng ngày càng leo thang, nhưng giá hợp đồng dầu Brent (OIL) lại không...
Bitcoin Cash đã tăng hơn 9,70% lên mức 636 USD sau sự kiện halving diễn ra ngày hôm nay. Dự án coin này là...
Ông lớn trong nghành giao đồ ăn của Đức, Delivery Hero (DHER.DE) tăng vọt hơn 15% trong phiên hôm nay sau khi quỹ đầu tư Sachem...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA: Thực tế -37B (Dự báo -42B, Trước đó -36B) Cơ quan Thông tin Năng lượng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm vào ngày thứ Năm Mức tăng này được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD Lợi...
Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 221k. Dự kiến 214k. Trước đó 210k Yêu cầu tiếp tục trợ cấp thất nghiệp...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất (ngày...
Cặp tiền EURCHF là một trong những cặp tiền có biến động mạnh nhất trong phiên hôm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp...
Chỉ số PMI dịch vụ tháng 3 của các nước châu Âu đã được công bố chiều nay. Hầu hết các báo cáo...
Phân tích dữ liệu và thông tin hot: Nối tiếp giá vàng tương lai (GOLD.FUT), giá vàng giao...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên ổn định Biên bản ECB, dữ liệu cán cân thương mại từ Mỹ và...
Kết phiên ngày 03/04, chỉ số Dow Jones lùi 0,11%, đánh dấu phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Trong...
Chủ tịch Fed Powell đã có bài phát biểu về triển vọng nền kinh tế tại Diễn đàn Doanh nghiệp, Chính phủ và...
Ulta Beauty (ULTA.US) là một trong những mã cổ phiếu Phố Wall giảm mạnh nhất ở thời điểm hiện tại với mức giảm khoảng 13%. Nguyên...
